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Filip Car je jedan od učesnika koji će 5. septembra zakoračiti na imanje u Šimanovcima. Pripreme za novu, desetu sezonu "Elite" su u toku, pa se ovih dana o budućim takmičarima naveliko piše i priča.

Tako se sada oglasila Milena Kačavenda i javno obratila Caru i dala svoj sud o njegovom budućem učešću.

Na društvenim mrežama mu je uputila reči podrške, ali i istakla da će ga braniti.

Foto: Printscreen Instagram

- Podrška za Filipa Cara! Lažna kuma, baba, k*****la u pokušaju! Najbolja sam bila napolju ceo svet zna, braniću te - E tu nemam grešku. Srećno, dečko - napisala je Kačavenda.

"Ulazim u 'Elitu' za pola miliona"

Podsetimo, Milena je nedavno na pitanje novinara da li će je publilka gledati na malim ekranima naredne sezone, rekla sledeće:

- Ja ulazim za pola miliona, a ovi što uđu, bolje je da izađu.To ne smem još da kažem. Možda sam ugovor već potpisala - bila je tajanstvena Milena, pa je dodala:

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

- Ako uđe Filip, ja bih volela da uđe i Asmin. Neka uđe i Ana Ćurčić, pa neka se rešavaju. Videli ste naš sukob i zašto nije ušla u Elitu 7 na suočavanje. Ne može sa mnom niko - poručila je ona za "Blic".

Inače, Milena je u emisiji na "Pinku" nedavno imala ozbiljan sukob sa Asminom, o tome možete detaljnije pročitati OVDE.

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