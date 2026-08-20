OD LJUBAVNICE DO MAJKE NJEGOVOG DETETA Pevač prevario ženu sa njom, sad s ponosom pokazuju svoju ljubav (FOTO)
Domaća javnost je brujala o preljubi koju je počinio pevač Marko Gagić dok je bio u braku sa koleginicom Gogom Gačić sa kojom ima dvoje dece. Ta prevara je rezultirala njegovoj vezi sa tadašnjom ljubavnicom Saškom, a danas - ženom sa kojom čeka dete.
Sada, je podelio zajedničku fotografiju sa Saškom, a prema njegovim izrazima lica, čini se da par ne krije ljubav. Oni su na fotografiji delovali dobro raspoloženi dok su se slikali u odrazu ogledala.
Inače, kada se saznalo za njihovu romansu, Marko se iselio iz porodične kuće gde je živeo sa Gogom i dvoje dece.
Goga o podeli imovine
Podsetimo, Goga je nakon razvoda progovorila o podeli imovine, kao i kako će deci jednog dana sve objasniti.
- Ako me budu pitali... Ne znam kako ću im objasniti. Deca rastu i sve će sami shvatiti. Probala sam da ih zaštitim od svega, neke stvari zadržavam privatno za sebe, nisam sve ni otkrila. Kad se budem selila to će biti negde u blizini jer deca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Deca će ih uvek viđati gde god se ja budem nalazila. Oni su divni ljudi, obožavam ih - priznala je ona za "Blic", pa se dotakla podele imovine.
- Dogovorili smo se, to je sve rešeno sporazumno. Ne bih komentarisala da li sam zadovoljna time što je pripalo meni - zaključila je ona nedavno.
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