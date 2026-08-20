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Domaća javnost je brujala o preljubi koju je počinio pevač Marko Gagić dok je bio u braku sa koleginicom Gogom Gačić sa kojom ima dvoje dece. Ta prevara je rezultirala njegovoj vezi sa tadašnjom ljubavnicom Saškom, a danas - ženom sa kojom čeka dete.

Sada, je podelio zajedničku fotografiju sa Saškom, a prema njegovim izrazima lica, čini se da par ne krije ljubav. Oni su na fotografiji delovali dobro raspoloženi dok su se slikali u odrazu ogledala.

Foto: Printscreen Instagram

Inače, kada se saznalo za njihovu romansu, Marko se iselio iz porodične kuće gde je živeo sa Gogom i dvoje dece.

Goga o podeli imovine

Podsetimo, Goga je nakon razvoda progovorila o podeli imovine, kao i kako će deci jednog dana sve objasniti.

- Ako me budu pitali... Ne znam kako ću im objasniti. Deca rastu i sve će sami shvatiti. Probala sam da ih zaštitim od svega, neke stvari zadržavam privatno za sebe, nisam sve ni otkrila. Kad se budem selila to će biti negde u blizini jer deca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Deca će ih uvek viđati gde god se ja budem nalazila. Oni su divni ljudi, obožavam ih - priznala je ona za "Blic", pa se dotakla podele imovine.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

- Dogovorili smo se, to je sve rešeno sporazumno. Ne bih komentarisala da li sam zadovoljna time što je pripalo meni - zaključila je ona nedavno.

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