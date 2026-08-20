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Tamara Milutinović imala je sjajan koncert pred krcatim trgom u Brusu, a nekoliko scena obeležilo je ovo veče.

Jedna od najpopularnijih domaćih pevačica čak nekoliko puta je na zahtev publike pevala svoj veliki hit "Cakum pakum", a s obzirom na veliku gužvu dva momka koja su želela da što bolje vide Tamaru snašla su se na svoj način, pa su nastup pratili, verovali ili ne, sa drveta.

1/7 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Kurir

Tamara se nasmejala kada je videla šta su uradili pa ih je i pozdravila, a onda je ponovo svojim postupcima oduševila masu.

Ispunila želju jednom dečaku

Naime, u trenutku kada su jedan mladić i devojčica uspeli da zaobiđu sve i popnu se na binu, obezbeđenje je krenulo da ih skloni sa iste, ali Tamara to nije dozvolila već je dopustila da ostanu sa njom do kraja pesme.

00:09 Tamara Milutinović na koncertu u Brusu Izvor: Kurir

Nakon koncerta Tamara je ostala duže od pola sata kako bi se uslikala sa svima koji su to želeli, a jednom dečaku je ispunila želju i potpisala mu se na gips, pošto je na njen koncert došao sa povređenom rukom.

- Brus, srce mi se povećalo za broj... I dalje sabiram utiske... kakva noć! Hvala vam na ovolikoj ljubavi, hvala svima koji ste u tolikom broju došli, neki čak i povređeni. Volim vas i jedva čekam naredno druženje, ovaj put sa novim pesmama - napisala je Tamara na Instagramu posle koncerta, time najavivši i novi projekat.

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