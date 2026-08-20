POPELI SE NA DRVO SAMO DA BI JE BOLJE VIDELI Tamara Milutinović pevala na krcatom trgu, pa ispunila OVU želju jednom dečaku (VIDEO)
Tamara Milutinović imala je sjajan koncert pred krcatim trgom u Brusu, a nekoliko scena obeležilo je ovo veče.
Jedna od najpopularnijih domaćih pevačica čak nekoliko puta je na zahtev publike pevala svoj veliki hit "Cakum pakum", a s obzirom na veliku gužvu dva momka koja su želela da što bolje vide Tamaru snašla su se na svoj način, pa su nastup pratili, verovali ili ne, sa drveta.
Tamara se nasmejala kada je videla šta su uradili pa ih je i pozdravila, a onda je ponovo svojim postupcima oduševila masu.
Ispunila želju jednom dečaku
Naime, u trenutku kada su jedan mladić i devojčica uspeli da zaobiđu sve i popnu se na binu, obezbeđenje je krenulo da ih skloni sa iste, ali Tamara to nije dozvolila već je dopustila da ostanu sa njom do kraja pesme.
Nakon koncerta Tamara je ostala duže od pola sata kako bi se uslikala sa svima koji su to želeli, a jednom dečaku je ispunila želju i potpisala mu se na gips, pošto je na njen koncert došao sa povređenom rukom.
- Brus, srce mi se povećalo za broj... I dalje sabiram utiske... kakva noć! Hvala vam na ovolikoj ljubavi, hvala svima koji ste u tolikom broju došli, neki čak i povređeni. Volim vas i jedva čekam naredno druženje, ovaj put sa novim pesmama - napisala je Tamara na Instagramu posle koncerta, time najavivši i novi projekat.
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