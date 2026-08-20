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Bivša manekenka Jovana Švonja, danas Đorđević, zahvaljujući svom atraktivnom izgledu privlači veliku pažnju gde god da de pojavi. Ona već dugo uživa u ljubavi sa suprugom fudbalerom Filipom Đorđevićem sa kojim ima troje dece.

Njihova porodica danas živi van Srbije, a malo ko zna da je Jovana odrastala u suvom luksuzu pre nego što se udala za Filipa.

1/10 Vidi galeriju Jovana Đorđević Foto: Pritnscreen/Instagram

Potekla iz imućne porodice

Jovana već godinama važi za jednu od najlepših Srpkinja, ali malo je poznato da potiče iz izuzetno imućne porodice. Njihova raskošna porodična vila u Novom Sadu, za koju se navodi da vredi nekoliko miliona evra, privlači pažnju gotovo svakog prolaznika.

Osim upečatljive spoljašnjosti, i enterijer ove porodične kuće ostavlja snažan utisak, odišući elegancijom i luksuzom. Svetli tonovi dominiraju zidovima, dok dnevni boravak krase raskošna braon kožna garnitura i masivni drveni sto. Posebnu toplinu prostoru daju stare porodične fotografije na zidovima, koje čuvaju dragocene uspomene i daju domu lični pečat.

1/12 Vidi galeriju Jovana Đorđević Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram/callmelolita

Prostrana trpezarija okupana je prirodnom svetlošću, a njen enterijer upotpunjuju sto i stolice od punog drveta, kao i ikone koje prostoru daju poseban karakter. Kuhinja je uređena u modernom dizajnerskom stilu, dominira crna boja uz upečatljive jarko crvene detalje, a opremljena je brojnim savremenim uređajima. Veliko dvorište, pažljivo uređeno do najsitnijeg detalja, predstavlja omiljeni kutak ukućana, koji s nestrpljenjem čekaju toplije dane kako bi u njemu provodili što više vremena.

Prošla pakao: Otkazivali su mi bubrezi i pluća

Jovana je 2012. godine na snimanju jednog spota upala u vodu čija je temperatura bila 90 stepeni. Zadobila opekotine na 60 odsto tela, a nedavno je kroz suze govorila o traumatičnom periodu oporavka.

1/11 Vidi galeriju Ove fotografije su oduševile javnost tokom Jovanine trudnoće Foto: Printskrin/Instagram

- U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: "Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala". Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom - kroz suze je rekla Jovana u podkastu "Why so serious".

- Teško mi je i danas da pričam o tome. Nisam mogla da se poistovetim sa osobom koju vidim u ogledalu. To je strašna stvar koja može ili da te slomi ili da te ojača - rekla je ona.

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