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Poznati bračni par Adam i Anđela Adaktar uživa u raskošnom porodičnom životu sa svoje četvoro dece, a njihov dom na beogradskom Dedinju važi za pravo oličenje luksuza.

Prema navodima dobro upućenih izvora, vrednost ove velelepne nekretnine procenjuje se na oko tri miliona evra, prostire se na čak 700 kvadratnih metara i poseduje veliko dvorište sa bazenom. Enterijer je dodatno obogaćen skupocenim nameštajem, koji je, kako se navodi, nabavljen i dopremljen direktno iz inostranstva.

1/4 Vidi galeriju Kuća Adaktarovih Foto: Youtube/ADAKTAROVI

Svojom neobičnom pojavom i stalnim pokazivanjem raskoši u kojoj živi, Adam ne prestaje da intrigira javnost.

Zbog nesvakidašnjeg izgleda, ali i izjava, Adam Adaktar je skrenuo je pažnju domaće javnosti na sebe, a neretko se hvali i svojim raskalašnim životom.

Poslovni uspeh, bogatstvo i prepoznatljivost u prestonici izgradio je pokretanjem više objekata na nekim od najtraženijih beogradskih lokacija, koje su dostigle ogroman uspeh za svega pet godina.

"Svi iz Čačka znaju ko su oni"

Podsetimo, neke od najintrigantnijih detalja iz njegove prošlosti u javnost je svojevremeno iznela bivša rijaliti učesnica i starleta Jelena Krunić, koja, poput porodice Adaktar, potiče iz Čačka. Ona je tada bez dlake na jeziku govorila o ovoj temi i otvoreno iznela svoje tvrdnje:

- Mislim da je sve samo ne 'Alfa mužjak', Alfa muškarac, s obzirom da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve, niti vodi on, niti bilo ko drugi, ona vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosta toga da se kaže - rekla je Jelena i nastavila:

1/4 Vidi galeriju Kija Kockar i Jelena Krunić pred sudom Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram, Printscreen

"Bavili su se tetoviranjem"

- Da su uspešni, to se ne može poreći, najveći je inicijator njegova majka, bavili su se tetoviranjem u Čačku u samim počecima, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno - rekla je ona.

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