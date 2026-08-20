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Manekenka Dejana Živković nedavno je sa decom napustila skupocen stan u kom je živela sa biznismenom Filipom Simovićem. Nakon kraha ljubavi, ona je nastavila podignute glave, te neretko na društvenim mrežama deli deliće svoje svakodnevnice.

Dejana je ovog puta podelila niz fotografija u crvenoj haljini pripijenoj uz telo koja joj je naglasila uzak struk i dekolte.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

Haljina sa dubokim prorezom do kukova dodatno je istakla njenu figuru, dok je Dejana, sa zalizanom kosom, pozirala kraj bazena. Fotografije su izazvale brojne reakcije, a komplimenti su se samo nizali, uz komentare da manekenka nikada nije izgledala bolje.

Detalji razvoda

Podsetimo, Dejana se iselila iz stana u kojem su Filip i ona živeli sa decom, a izvor je nedavno otkrio detalje rastanka.

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi za "Blic" izvor blizak paru.

1/6 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen

Inače, porodica je živela u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.

Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj se kvadrat kreće oko 3.500 evra, a njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.

"Bez svakoga se može"

Podsetimo, manekenka je nedavno na Instagramu poslala jasnu poruku kada je podelila niz fotografija nastalih tokom jula. Napisane reči su nagovestile kako se oseća posle turbulentnog perioda kroz koji je prošla.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

- Jul je doneo ono što mi je bilo najpotrebnije. Malo više mira, malo više osmeha i mnogo razloga da verujem da sve dolazi na svoje - napisala je Dejana.

Ovom objavom Dejana je poslala nekoliko snažnih poruka, a ona koja je izazvala najveću pažnju definitivno je "Bez svakoga se može, sa svakim se ne može".

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