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Pevačica Zorica Marković imala je buran ljubavni život i iza sebe ima dva braka, a priznala je da se oba puta razvodila zbog neverstva.

Ona je jednom prilikom prepričala šok koji je doživela kada je muža zatekla sa ljubavnicom.

Zorica je zbog burne reakcije mogla da završi u zatvoru jer je napala ljubavnicu svog supruga nakon što joj je ona pomenula dete.

- Kao pita mene otkud ja tu, ja ih pitam šta rade to, i dalje mrtva hladna, jer ne mogu da verujem. I ja krećem da lupam, samo znam da je Ika pre toga imao neku operaciju ma katastrofa. Šta će tu, a nije sa detetom kući. A onda, ona mrtva hladna pijana kaže: ,,Pa šta ima veze, neka spava dete" - pričala je Zorica i dodala:

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

- Ljudi, ja ne znam odakle meni ona snaga, ja sam nju uhvatila kao da ima pet kila, ja sam nju dohvatila sa one stolice i bacila, ja ne znam šta je ono, Sava ili Dunav. To je duboko ženo! Ja ne znam kako sam to izvela! A nije znala da pliva, mogla sam da idem u zatvor, na doživotnu robiju! I ispliva, a ja se naslonila na ogradicu, on bio u šoku - ispričala je Zorica dok je bila u rijalitiju.

Oba muža su je varala

Podsetimo, Zorica je otkrila svojevremeno da joj je i drugi suprug bio neveran.

- Prvi muž me je prevario samo jednom i nikad više, a drugi više puta, a ja sam jednu prevaru otkrila i tu je bio kraj. Bila je promocija "Mirno spavaj, nano", puca sve. Ja tad dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, odlazim kući, a đavo mi ne da mira - rekla je pevačica jednom prilikom.

Ovako je nekad Zorica izgledala:

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković nekad i sad Foto: Privatna Arhiva

Otac je sačekao na vratila sa puškom u ruci

Zorica je nedavno rekla da je njen otac burno reagovao kada je čuo da je ostavila muža.

- Dvocevka. Majke mi, dvocevka. Stalno ju je držao o zidu, išao u lov, oni veliki metkovi boktemazo. Ja dolazim, vraćam se kući, vidim da tu nema života, a on ovako nanišanio. Stane moj brat Milan, ispred mene. To je bila sramota i bruka, naopako da se vratiš kući. Kad sam videla one dve cevi, ono opasno, baš sam se uplašila. Stala mama, pored mene, a brat Milan, život sam mu dužna, i on kaže: Pucaj u mene, u nju ne. Onda ja gurnem brata i kažem: Pucaj u mene, ne u njega. I onda smo se tako jedno tri puta preklapali i tata počeo da se smeje. Jako gadan osećaj, umrla sam, oduzela sam. On opali začas, drži prst, malo mu je trebalo, takva su bila vremena, bilo sramota - ispričala je Zorica gostujući u emisiji "Amidži šou".