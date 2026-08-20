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Miljana Kulić će 5. septembra ušetati u Belu kuću u Šimanovcima, a ove godine će joj tokom boravka u rijalitiju pružati podršku njena prijateljica Jasenka iz Hrvatske, koja takođe ulazi u rijaliti.

"Miljana će pobediti"

- Miljana će da pobedi, biće pobednica, rekla sam to Milici Mitrović, to želim iz srca i to će tako biti. Potrudiću se da joj budem podrška i oslonac u svemu. Ovo je njena godina. Miljana mene mnogo voli kao drugaricu. Obožavam njenog sina Željka, ima zlatnog sina." - pričala je Jasenka, pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

- Niko nije moj tip od muškaraca koji ulaze, ali ko zna možda uđe neko ko mi bude dobar, to se ne zna, sve ćemo da vidmo. Rijaliti počinje. Miljana je kraljica rijalitija i njena majka isto. Ja sam tu jer je meni stalo do moje drugarice, neću dati na nju, odbraniću je. Ne sumnjam ni da će ona biti uz mene - dodala je Jasenka za "Blic".

"Spremna sam"

Podsetimo, Miljana je potpisala ugovor za "Elitu 10", a iznela je i detalje o svom narednom učešću:

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Spremna sam, davno sam potpisala ugovor. Tako da ja ulazim a danas sam dobila prijateljicu na Pinku, pa ćemo da vidimo. Ne ulazim ni na čiji nagovor, pozvana sam, prihvaćeno je, odgovaraju mi uslovi. Na mamin nagovor ne bih ušla, ali nisam je poslušala kao i uvek. Ona je bila besna kada je čula, rekla je da je ne zanima, pa se posle odljutila.

Miljana je otkrila da je tražila uslove kao i prethodnih godina, pa otkirla da nije gledala Elitu 9.

Ovako je Miljana izgledala tokom ranijeg učešća:

1/13 Vidi galeriju Miljana Kulić i njeni momci Foto: Printscreen, Printsceen

- Nisam gledala prethodnu sezonu, iritiraju me njihovi glasovi, a nisam tamo, što se tiče pobednice, Stanija je folirantkinja, nije zaslužila pobedu, verovatno joj je intuicija govorila da će pobediti pa je ostala do kraja - rekla je ona za pomenuti mediji istakavši da majka Marija Kulić ne može da je odgovori od ulaska u desetu sezonu.

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