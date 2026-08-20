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U jednom trenutku je internet bio preplavljen eksplicitnim fotografijama Irene Radulović iz Crne Gore, a njen suprug Jovan Jodžir Radulović se tada oglasio i demantovao sve spekulacije o razvodu.

Za razliku od njega, ona na ovu temu nije želela da govori. Ali, bez obzira na to, Irena se neretko oglašava na društvenim mrežama, gde često objavljuje fotografije i sa svojim suprugom, što sugeriše da skandal nije mogao da poremeti njihov brak.

1/4 Vidi galeriju Jodžir sa suprugom Irenom na moru Foto: Printscreen Instagram

"Zapalila" internet

Da je to prošlost koja je odavno iza njih, svedoče i njene nove objave na Instagramu, na kojima ponosno i uzdignute glave pozira u kupaćem kostimu.

Preplanuli ten, čaša belog vina, upečatljive tetovaže - samo su neki od detalja sa fotografija ove vartrene crnke koja je oduševila mnoge na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Irena Radulović u kupaćem kostimu Foto: Printscreen Instagram

- Malo pijemo kako živimo - podelila je ona šaljiv citat.

Eksplicitne slike

Podsetimo, u jeku skandala, Jodžir je javno je stao uz suprugu i pružio joj podršku.

- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir u uključenju uživo, pa nastavio:

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan - ispričao je on tada besno.

1/5 Vidi galeriju Jodžir i njegova supruga Foto: Printscreen, Instagram, Printskrin/Instagram

- Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli - zaključio je on tom prilikom.

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