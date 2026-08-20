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Ponosna majka Stanojka Mitrović Ćana može se pohvaliti uspehom svog sina Luke Mitrovića koji je diplomirao na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi.

Tim povodom, Ćana nije krila sreću, te se oglasila na društvenim mrežama. Ona je podelila fotografiju sa sinom i obratila mu se toplim, ohrabrujućim rečima.

Foto: Printscreen Instagram

- Još jedno životno poglavlje uspešno završeno. Dragi moj sine, neka su ti srećni svi naumi, da te u životu samo dobro prati, da svi budući izbori i putevi budu pravilno odabrani, baš onako kako želiš i šta će te činiti srećnim. Neka te Gospod čuva i vodi putem miljenika svojih. Vole te tvoji roditelji - napisala je pevačica na svom Fejsbuk profilu.

"Smetalo mu je što sam bila zauzeta"

Podsetimo, Ćana je jednom prilikom govorila o odgajanju svog sina.

- Nije on bio problematičan, bilo je nestašluka, naravno, kao i svako dete. Ja sam bila zauzeta, pa je to njemu smetalo. Kada sam kući, pričam preko telefona i onda krene da me ljubi, a ja ugovaram nastup ili tako nešto i onda kažem: 'Izvinite, nazvaću vas uskoro, imam neki problem'. A Luka mi kaže: 'Do ovde mi je tvog posla'. I onda shvatim da on samo traži pažnju - ispričala je tada za "Novu".

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Inače, Ćana svoj privatni život drži podalje od javnog sveta, pa zbog toga malo ko zna kako izgledaju članovi njene porodice.

"Njegovi drugari nisu znali da mu je mama pevačica"

Njenog sina i supruga smo imali prilike samo nekoliko puta da vidimo na nekim događajima.

1/6 Vidi galeriju Stanojka Mitrović Ćana sa suprugom Foto: ATA images

- Oni ne vole da se eksponiraju, osim kad baš moraju. Smatraju da je to moj posao a ne njihov i da je meni mesto pred objektivima. Dugo vremena Lukini drugari nisu znali da mu je mama pevačica. I jednom prilikom bili smo kod Lee Kiš a on je recitovao neku novogodišnju pesmicu i oni su ga videli. Kažu :“Jao pa tebi je mama Ćana, što nam nisi rekao?“, a on nije hteo da se hvali - otkrila je Ćana nedavno za Grand.

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