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Glumica Lidija Vukićević bila je u braku sa nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom sa kojim ima dva sina. Jedan joj je podario unuku.

Jedna od najlepših domaćih glumica nakon razvoda se više nije udavala, već je maksimalno bila posvećena svojoj deci.

Ona je u ranijim intervjuima govorila da je procvetala nakon razvoda, ali i isticala da nimalo nije lako biti samohrana majka.

Sama izvela decu na pravi put

- Ja sam sama izvela decu na pravi put, jedina sam se ja bavila njima. Najveća borba koju sam dobila u životu je to. Sve drugo bih poništila i glumu i naslovne strane i uloge, apsolutno ne bih smatrala sebe vrednom osobom da mi deca nisu takva - rekla je glumica, a onda i dala svoj emišljenje o tome što ljudi ostaju u braku iako u tom odnosu nisu srećni.

Foto: Kurir

Veliki strah

- Mislim da ljudi ne izlaze iz braka zato što imaju veliki strah. Čim dođe do prevare ljudi ne treba da budu zajedno. Žene se teše da prevara učvrsti brak. Ne razumem zašto ljudi žive zajedno, samo da bi bili u braku i da glume porodicu. Meni su svi pričali: "Ma lako je njoj, njen muž je bivši fudbaler, imala je", a ja nisam imala - kaže ona za Hajp.

Posle razvoda od Mrkela sa kojim ima dva sina, Lidija tvrdi da su joj mnogi govorili da se ne razvodi zbog novca.

1/9 Vidi galeriju Lidija Vukićević nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

"Bila sam zaljubljive prirode"

Nedavno je govorila o svom ljubavnom životu i ostavljanjima.

- Ne volim da kažem da sam ostavljala, reći ću ostavljali smo se. Bila sam vetropirasta, zaljubljive prirode. Majka mi je uvek govorila: "Dobro. proći će za dva dana". Kod moje sestre su se uvek žalili, plakali. Nikada nisam muljala, uvek sam bila iskrena, ja dođem i kažem: "Ne volim te više" - rekla je Lidija za TV Hype.