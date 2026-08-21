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Pevač Deni Boneštaj (38) doživeo je ogroman uspeh još kao tinejdžer, kada je sa samo 16 godina otpevao numeru "Crno meče", koja je ostala njegov zaštitni znak do današnjeg dana. Ovaj estradni umetnik svestan je činjenice da i danas nastupa i izdržava svoju veliku porodicu zahvaljujući upravo tom singlu, budući da nijedna numera koju je kasnije snimio nije ponovila takav uspeh.

O tome koliko mu je ovaj hit obeležio karijeru i život, pevač je otvoreno progovorio:

"Slobodno mogu da kažem da je to moja lična karta. Neki ceo život čekaju na takav hit, a mene je zadesio sa 16 i po godina. Još radim na račun te pesme. I ako sam snimio gomilu pesama nakon toga, ljudi me samo po njoj prepoznaju. Živim i danas od te pesme".

1/5 Vidi galeriju Deni Boneštaj (37) ima šestoro dece, a dok svi znaju za njegovu ljubav sa Ines, malo ko zna da je pevač i pre nje bio u braku iz kojeg ima ćerku. Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Grand koktel

Boneštaj je takođe istakao da je izuzetno teško napraviti novu pesmu koja bi mogla da nadmaši tako veliki hit. Zbog toga se često suočava sa pitanjima publike koja misli da se povukao sa estrade, iako zapravo redovno objavljuje nove materijale.

"Kada je pesma baš veliki i jak hit tu je problem da snimiš nešto drugo, što će tu numeru da nadmaši, to je zaista dosta teško. Dolazim u situaciju da me ljudi stalno pitaju što me nema i što ne snimam nešto, a ja svakih šest meseci izbacujem novu pesmu. Mnogo znači da u ovom poslu imaš neku pesmu koja ti je lična karta."

Svoj deci planira da kupi stan

Deni je nedavno za "Blic" govorio o porodici i istakao da svako dete planira da stambeno obezbedi.

- Što se novca tiče, njega nikad dosta, ali hvala dragom Bogu, ja stvarno sve postižem. Nisam neki poročan lik, tako da ne trošim na gluposti. Sin Naser je jedan od ozbiljnijih fudbalera sad u Podgorici. On već ima devet godina kako ponosno priča, neka dečica imaju i talenat za muziku, tako da polako. Sve ide u svom smeru - rekao nam je on tada i dodao: