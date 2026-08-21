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Ćerka poznatog pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, ponovo je privukla pažnju javnosti svojim stavovima o ljubavi, emotivnim odnosima i muškarcu koji bi mogao da osvoji njeno srce.

Naime, nakon što je nedavno okončala emotivnu vezu, Đina je otvoreno govorila o tome kakvog muškarca priželjkuje pored sebe i koje osobine su joj posebno važne kod partnera.

Foto: Preent Screen

- Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da prekrene ceo svet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrednost. Za sebe ću (kada budem odlučila da sam spremna za vezu i da sam u poziciji da mogu da budem odgovorna za njegova osećanja i mir) da biram samo onog koji će stupiti u ulogu zaštitnika, mogu mirno graditi svoju sreću i stajati uz mene u kontinuitetu, bez izgovora i pauza. Prihvatam isključivo psihički stabilnu i emocionalno izgrađenu ličnost koja zna šta želi. Prihvatam samo partnera za život, a ne…Smatram da jedna izgrađena devojka ne zaslužuje ništa manje - istakla je Harisova ćerka.

Bivšem poslala snažnu poruku

1/5 Vidi galeriju Đina Džinović uživa u Monaku Foto: Preent Screen

Podsetimo, Đina je raskinula s dečkom s kojim je živela u Barseloni. Leto sada, kažu, provodi na relaciji Crna Gora - Mikonos - Monte Karlo, provodeći se sa svojim prijateljima, okružena luksuzom, ali i u fokusu mnogih, sada mu je poslala snažnu poruku.

Da dobro razume sebe i svoje emocije, svedoči i njena objava na drušvtenim mrežama, za koju se sluti da je upućena upravo nekadašnjem partneru.

Cecina pesma "Rođen sa greškom" našla se na storiju Harisove naslednice, a posebo je privuklo pažnju to što je u videu naglasila stihove i pojačala emociju sa nekoliko znakova uzvika, što su pratioci odmah protumačili kao direktnu poruku bivšem partneru.

- Nije to bilo slučajno. Đina tačno zna šta radi. Taj snimak je bio njena poruka - tiha, ali vrlo direktna. Ko treba, razumeo je - pojasnio je izvor za pomenuti medij.