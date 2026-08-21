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Život nekadašnjeg proslavljenog fudbalskog reprezentativca Duška Tošića već godinama unazad nalazi se pod budnim okom domaće javnosti. Iako je tokom svoje bogate i uspešne sportske karijere gradio ime na terenu kroz golove, borbenost i nastupe za brojne klubove, njegov privatni život i privatne sfere često su privlačili jednaku, ako ne i veću pažnju medija i tabloida.

Foto: Preent Screen

Ipak, uprkos ogromnom interesovanju javnosti i konstantnim spekulacijama, Tošić je ostao dosledan svom neprikosnovenom stavu da svoju intimu drži strogo podalje od svetla reflektora. Upravo zbog te odluke, retki su trenuci kada sa fanovima deli porodične uspomene ili intimnije trenutke na društvenim mrežama.

Život van svetla reflektora i medijske buke

Za razliku od mnogih javnih ličnosti, influensera i sportista koji svakodnevno izveštavaju o svakom koraku iz svog privatnog života, Duško Tošić je oduvek birao diskreciju kao svoj štit. Svoj zvanični profil na Instagramu uglavnom koristi za poslovne poduhvate, profesionalne angažmane, sećanja na sportske uspehe ili fotografije sa putovanja širom sveta.

Taj miran pristup i kontrola nad onim što izlazi u javnost pomogli su mu da sačuva balans između poslovnog sveta i privatne sfere, daleko od svakodnevnog pritiska i senzacionalizma.

Emotivan gest i retka fotografija sa sestrom Katarinom

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić sa sestrom Katarinom Foto: Preent Screen

Upravo zbog te doze tajnovitosti i retkih objava lične prirode, svaka njegova porodična objava automatski privuče veliku pažnju medija i publike. Veliki izuzetak od svog strogog pravila diskrecije Duško je napravio povodom veoma posebnog povoda — rođendana svoje sestre Katarine Prodanov.

On je tada na svom Instagram profilu podelio zajedničku fotografiju na kojoj pozira sa sestrom, uz kratku, ali izuzetno toplu i emotivnu čestitku. Ova objava munjevito je postala glavna tema u medijima, a mnogi pratioci su odmah primetili neverovatnu fizičku sličnost između brata i sestre, kao i ogromnu količinu međusobne bliskosti i privrženosti. Katarina, koja takođe vodi povučen i miran porodični život daleko od medijske pomame i estradnih dešavanja, predstavlja jednu od najvažnijih figura u Duškovom životu i njegovu najsnažniju podršku iz senke još iz najranijeg detinjstva.

Privrženost korenima, porodici i rodnom Orlovatu

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Poznato je da Duško Tošić nikada nije krio odakle potiče, te sa ponosom ističe svoje korene i naglašava koliko su mu važne tradicionalne porodične vrednosti i rodno mesto Orlovat pored Zrenjanina. Iako danas živi na visokoj nozi, uspešno se bavi menadžerskim poslom i gradi novu karijeru nakon završetka igračkih dana, njegova čvrsta odluka da najmilije štiti od medijske pažnje pokazuje da su mu unutrašnji mir, stabilnost i autentičnost uvek na prvom mestu.

Ovi retki trenuci u kojima proslavljeni fudbaler svesno napravi ustupak, poput javne rođendanske čestitke sestri Katarini, samo potvrđuju staro pravilo da mu je porodica ubedljivo najvažnija na svetu, ali i da one najvrednije životne priče i prave vrednosti ne moraju i ne treba uvek da budu izložene nemilosrdnim pogledima javnosti.