FOLKERKA IMA 800.000 € U KUĆAMA! U Beogradu i okolini luksuzne vile, ima i privatan biznis, a lova joj samo kaplje - dobro unovčila
Pevačica Zorica Marković decenijama važi za jednu od najvrednijih i najpreduzimljivijih ličnosti na domaćoj javnoj sceni. Dok mnogi njene kolege novac troše na prolazne stvari, Zorica je svaki zarađeni dinar pametno štedela i investirala. Zahvaljujući tome, danas se može pohvaliti pravim bogatstvom – njena ukupna imovina procenjuje se na nešto manje od milion evra, dok same nekretnine vrede oko 800.000 evra.
Zorica Marković je godinama ulagala u stambeni prostor, pa danas poseduje kuće na nekoliko atraktivnih lokacija u Beogradu, čija ukupna vrednost premašuje 500.000 evra. Iako ima nekretnine širom prestonice, pevačica u poslednje vreme najradije i najčešće boravi u mirnom beogradskom naselju Jajinci.
Njene kuće odišu komforom, a u njih je uloženo mnogo truda i rada tokom decenija uspešne pevačke i ugostiteljske karijere.
Lanac kafana i porodični biznis
Pored pevanja, Zoricina velika ljubav i izuzetno profitabilan biznis jeste ugostiteljstvo. Ona već godinama uspešno vodi kafane na nekoliko različitih lokacija.
Ono što mnogi ističu jeste njena neverovatna radna etika. Ljudi bliski pevačici kažu da ona bukvalno "ne miruje ni kada spava" i da ne može da sedi skrštenih ruku. Kada nije u rijalitiju, ona radi punom parom i konstantno razvija nove projekte.
kurir.rs/blic