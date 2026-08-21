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Pevačica Zorica Marković decenijama važi za jednu od najvrednijih i najpreduzimljivijih ličnosti na domaćoj javnoj sceni. Dok mnogi njene kolege novac troše na prolazne stvari, Zorica je svaki zarađeni dinar pametno štedela i investirala. Zahvaljujući tome, danas se može pohvaliti pravim bogatstvom – njena ukupna imovina procenjuje se na nešto manje od milion evra, dok same nekretnine vrede oko 800.000 evra.

Zorica Marković je godinama ulagala u stambeni prostor, pa danas poseduje kuće na nekoliko atraktivnih lokacija u Beogradu, čija ukupna vrednost premašuje 500.000 evra. Iako ima nekretnine širom prestonice, pevačica u poslednje vreme najradije i najčešće boravi u mirnom beogradskom naselju Jajinci.

Njene kuće odišu komforom, a u njih je uloženo mnogo truda i rada tokom decenija uspešne pevačke i ugostiteljske karijere.

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Lanac kafana i porodični biznis

Pored pevanja, Zoricina velika ljubav i izuzetno profitabilan biznis jeste ugostiteljstvo. Ona već godinama uspešno vodi kafane na nekoliko različitih lokacija.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

Ono što mnogi ističu jeste njena neverovatna radna etika. Ljudi bliski pevačici kažu da ona bukvalno "ne miruje ni kada spava" i da ne može da sedi skrštenih ruku. Kada nije u rijalitiju, ona radi punom parom i konstantno razvija nove projekte.