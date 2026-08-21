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Maja Kovačević, bivša učesnica rijaliti programa, pre tri godine proglašena je krivom u prvostepenom postupku za klevetu protiv Karla, supruga njene nestale sestre Marijane Seifert, nakon što je uživo u emisiji tvrdila da joj je sestra ubijena.

Foto: Printscreen

Gde se nalazi Marijana Seifert, koju je javnost upoznala pre deceniju i po u rijalitiju "Veliki brat", i dalje je misterija koja muči njenu porodicu, prijatelje i policiju. Dok se čeka ishod potrage, na sudu se odvijala pravna bitka između Marijaninog supruga i njene sestre Maje.

Šokantne optužbe u programu uživo

Pravni sukob počeo je nakon 10. avgusta 2023. godine, kada se Maja telefonskim putem uživo uključila u emisiju "Zadruga - narod pita". Tokom ovog uključenja, ona je iznela izuzetno teške optužbe, tvrdeći da se njena sestra nije ubila, već da je ubijena.

Kovačevićeva je u emisiji detaljno opisivala navodni zločin, tvrdeći da je Marijana odvučena na Sljeme (staza 9), gde su je dvoje ljudi vukli niz padinu 30 minuta. Izjavila je da se Marijana pre toga posvađala sa mužem, koji je navodno krenuo automobilom za njom, udario je alatom po glavi, onesvestio je, a potom sa saučesnicima odvezao na Sljeme gde su je ubili i prekrili lišćem i zemljom. Takođe je tvrdila da su njena dokumenta na mostu ostavljena kao obmana i pozvala pse tragače da je ne traže u Savi.

1/9 Vidi galeriju Pobednica Velikog brata Marijana Seifert nestala je 27. aprila 2022. godine, a od tada su se pojavile različite informacije, a Marijana još nije pronađena. Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Facebook, Printscreen/Youtube

- To je istina. Moja sestra se nije ubila. Moja sestra je ubijena. Ona je na Sljemenu, stazi 9. Odvukli su je. Dvoje ljudi su je vukli niz padinu 30 minuta. Nakon rođendanske zabave kojoj je prisustvovala, došla je kući i posvađala se sa mužem. Udarila ga je i izašla iz stana. Onda je on krenuo za njom, pokupio je u svoj auto, navodno je udario nekim alatom po glavi i onesvestio je. Pozvao je jednog romskog gospodina koji se obično bavi takvim stvarima... Njih trojica su krenuli ka Sljemenu. Dokrajčili su je, znači ubili je... Nisu je sahranili, već su je pokrili nekim lišćem i zemljom. Ovim putem pozivam sve koji imaju pse tragače da prestanu da traže moju sestru u Savi, jer je nema u Savi. Dokumenta su falsifikovana. Isti taj čovek koji je plaćen, na kraju je ostavio njena dokumenta na mostu kao prevaru i obmanu... Molim ljude da pronađu moju sestru, pa da je moja porodica konačno može sahraniti. Jer se nije ubila, ubili su je oni.

Na pitanje voditeljke da li je ova informacija pouzdana i kako je za nju saznala, Maja je odgovorila da je za nju saznala "pre sat i po". Na pitanje voditeljke da li je već bila u policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog ovih podataka, Kovačevićeva je kazala:

- Prema mojim saznanjima, koliko sam obaveštena, njegova porodica je zaštićena.

Tužba za klevetu i presuda

1/11 Vidi galeriju Marijana Seifert, pobednica Velikog brata, nestala pre dve godine Foto: Printscreen/Youtube, Prinskrin Fejsbuk, Printscreen

Ove optužbe su brzo preplavile medije i društvene mreže širom Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zbog toga je suprug nestale Marijane podneo tužbu za klevetu, što je rezultiralo prvostepenom presudom u njegovu korist. Sud je utvrdio da su sve tvrdnje koje je Maja iznela u emisiji bile potpuno neosnovane i neistinite.

Visoka novčana kazna i dodatni troškovi

S obzirom na to da Maja, prema sopstvenim navodima, radi u klubu sa automatima gde zarađuje 850 evra mesečno, sud ju je kaznio sa 50 dnevnih dohodaka za klevetu.

U njenom slučaju, to iznosi 2.390 evra, a kaznu mora platiti u roku od tri meseca od kada presuda postane pravosnažna. Pored toga, sud joj je naložio:

Da o svom trošku objavi konačnu presudu u tri najčitanija dnevna lista u Hrvatskoj. Da uplati 100 evra na ime sudskih troškova.

Olakšavajuće okolnosti

Prilikom izricanja presude, sud je uzeo u obzir i olakšavajuće okolnosti za optuženu. Kao olakšavajući faktori priznati su njeno priznanje dela, pokazana samokritičnost, ali i činjenica da je i sama pogođena i pod velikim stresom zbog još uvek nerazjašnjenog nestanka svoje rođene sestre.