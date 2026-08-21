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Jovana Đorđić, unuka pokojnog Predraga Živkovića Tozovca, kako presnose mediji, navodno se razvela nakon godinu dana braka od fudbalera Nikole Dišića.

Jovana je u maju prošle godine podelila lepe vesti sa svojim pratiocima, nakon što je objavila fotografije sa svojim suprugom ispred Hrama Svetog Save.

1/5 Vidi galeriju Tozovčeva unuka Foto: Printscreen/Instagram

Tada je otkrila kako se udala za fudbalera Nikolu Dišića sa kojim se godinama zabavljala, a za nju je organizovao i romantičnu veridbu u Italiji.

Prestali da se prate na mrežama

Ipak, kako Jovanu prati veliki broj ljudi na društvenoj mreži Instagram, mnogi su primetili da je obrisala sve fotografije koje je imala sa Nikolom, ali i da su se sa ove društvene mreže otpratili.

Jovana je počela da deli sadržaj sa različitih destinacijama, u provokativnim izdanjima, a na putovanje odlazi sa svojim prijateljem.

Kako je obrisala sve fotografije sa venčanja, ali i sa veridbe, po društvenim mrežama su počele da se šire informamcije da je došlo do kraha braka nakon svega godinu dana.