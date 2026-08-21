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Ljubavna priča Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana godinama je privlačila ogromnu pažnju javnosti. Njihov odnos počeo je početkom devedesetih, a za kratko vreme postali su jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Foto: Damir Dervišagić, EPA

Ceca i Arkan upoznali su se 1993. godine u jednom hotelu u Beogradu, gde je pevačica nastupala. Prema njenim kasnijim pričama, njihov prvi susret ostao joj je duboko urezan u sećanje. Arkan joj je prišao nakon nastupa, a njihov odnos ubrzo je prerastao u ljubavnu vezu.

U periodu koji je usledio, Ceca je sve češće bila uz Arkana, dok su njihova pojavljivanja zajedno izazivala veliku pažnju. Iako je njihov odnos od početka bio pod budnim okom medija, njih dvoje su se relativno brzo odlučili na brak.

Spektakularno venčanje

1/7 Vidi galeriju Ceca i Arkan u vreme najveće ljubavi Foto: EPA, Reuters / Stringer, MILOS JELESIJEVIC / AFP / Profimedia

Ceca i Arkan venčali su se 19. februara 1995. godine u Beogradu. Njihovo venčanje organizovano je uz veliki broj zvanica, a ceremonija je bila praćena ogromnim interesovanjem javnosti.

Pevačica je nosila raskošnu venčanicu, dok je Arkan bio u svečanoj uniformi. Snimci i fotografije sa venčanja godinama su se prepričavali, a ceremonija je ostala jedna od najpoznatijih svadbi sa domaće javne scene.

Nakon venčanja dobili su dvoje dece, ćerku Anastasiju i sina Veljka. Ceca je u brojnim intervjuima kasnije govorila o tome koliko joj je porodica značila i koliko je njihov zajednički život doživljavala kao važan deo svog života.

Tragedija koja je sve promenila

1/5 Vidi galeriju Ceca i Arkan bili zajedno u dobru i zlu Foto: Reuters / Stringer, Shutterstock, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić, EPA

Njihov zajednički život prekinut je 15. januara 2000. godine, kada je Željko Ražnatović Arkan ubijen u hotelu „Interkontinental“ u Beogradu.

Arkan je tog dana pogođen hicima iz vatrenog oružja. Preminuo je od zadobijenih povreda, a vest o njegovom ubistvu odjeknula je širom tadašnje Jugoslavije.

Njegova smrt ostavila je Cecu samu sa dvoje male dece. Pevačica je kasnije više puta govorila o tome koliko joj je bilo teško da nastavi život nakon tragedije i da istovremeno bude oslonac Veljku i Anastasiji.

U godinama nakon Arkanove smrti, Ceca je nastavila muzičku karijeru, ali je njegov lik i dalje ostao prisutan u njenim sećanjima. Njihova ljubavna priča, od prvog susreta i spektakularnog venčanja do tragičnog kraja, ostala je jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih priča domaće javne scene.