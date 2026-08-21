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Iako posle nastupa Jelene Karleuša u poznatom beogradskom lokalu, gde ju je pratio bivši suprug Duško Tošić i celu noć joj slao srca, među njihovim fanovima se pojavile spekulacije da se par pomirio.

Da bivši fudbaler i dalje gaji posebnu vrstu emocije prema majci svoje dece, videlo se i po tome što joj je u jednom trenutku rukama pokazao znak srca i nasmešio se, što je i Jeleni bilo vrlo emotivno. Kad se sve ovo uzme u obzir, po svemu sudeći fanovi nisu mogli drugačije da zaključe.

Duško Tošić je odmah demantovao da se pomirio sa bivšim suprugom, što je i sama Jelena potvrdila.

Međutim, gde ima vatre tu ima i dima, samo pre nekoliko dana Karleuša je u u Amidži šou, komentarisala pesmu "Sad je sve okej", koju je promovisala u "Pinkovim zvezdama".

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ono što je iznenadilo mnoge jeste i priznanje da joj je Duško, nakon dugo vemena, poslao poruku, gde se osvrnuo na reči pesme, koja je, po svemu sudeći, autobiografska.

- Čak mi je i bivši muž poslao poruku: "Da crknem, je l'?", posle dužeg vremena mi je poslao poruku, a ja sam mu odgovorila sa "Da" - priznala je Jelena Karleuša.

Već nakon ovog priznanja, fanovi su počeli da sumnjaju da su se možda pomirili, s obzirom na to da su poslednjih nekoliko meseci bili u svađi, gde je i bivši fudbaler zabranjivao da ga uopšte pominje u medijima.

Simptomatično je i to što nikakva reakcija nije usledela nakon što ga je spomenula u emisiji, a nekoliko dana posle toga usledilo je niz porodičnih okupljanja, na kojima su bili zajedno sa svojom decom i izgledali kao srećna porodica. Kao šlag na tortu, na poslednjem Jeleninom nastupu Duško joj je slao srca, a ona njemu je na kraju posvetila pesmu "Tihi ubica".

01:14 Duško Tošić šalje srca JK Izvor: Kurir

Duško Tošić o pomirenju

Bivši fudbaler i bivši Jelenin suprug posle spekulacija o pomirenju, dao je i saopšetenje na društvenoj mreži Instagram:

- Želim da se kratko oglasim povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastup, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki deo života i sa kojom me vezuju zajedničke uspomene i naše ćerke.

Smatram da je sasvim prirodno da budem uz nju u važnom trenutku, bez obzira na to sta se sve izdešavalo i što više nismo supružnici i nadam se da će tako i ostati ubuduće - započeo je Tošić.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Milos Tesic/ATAImages, Instagram, Privatna Arhiva

- Kada je reč mom emotivnom životu o kojem se u poslednje vreme govorilo u javnosti, već neko vreme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspelo i svako je nastavio svojim putem.

Povod za moje oglašavanje su brojni pozivi i poruke koje sam dobio, ali i potreba da se o ovome govori jasno i bez prostora za pogrešna tumačenja. Nemam nameru da svoj privatni život dodatno izlažem javnosti, ali smatram da je važno da se neke stvari kažu direktno - zaključio je bivš i fudbaler.

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Instagram, Miloš Miletić

Fanovi, sudeći po objavama i podršci paru, čekaju da se ova ljubavna saga završiti na nalepši mogući način - pomirenjem.