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Rade Vučković napisao je veliki broj hitova i stvorio brojne pevače.

Njegova dugogodišnja karijera kao kompozitora izuzetno je uspešna.

Pozadina velikog hita

Živeo je boemskim životom, družio se sa velikim imenima, veliko prijateljstvo je imao sa Šabanom Šaulićem, a ljubav mu je bila Goca Božinovska, s kojom je dobio ćerku Jelenu Vučković.

Danas živi povučenim životom, daleko od beogradskih kafana, koje je nekada redovno posećivao. Ekipu emisije "Stars specijal" jednom prilikom ugostio je u svom domu i ispričao mnoge stvari iz svog života i saradnje sa poznatim muzičarima.

Najpre je otkrio kako je glasila prva verzija velikog hita "S namerom dođoh u veliki grad".

02:38 Ovako je nastala pesma "S namerom dođoh u veliki grad" Izvor: Kurir televizija

- S namerom dođoh u Beograd da studiram i sviram gitaru, ali me prevari jedan menadžer i počeh da pevam u baru, to je bilo u "Topčiderskoj noći". Stanovao sam na Slaviji, trošio očeve poslednje pare, pio sam jogurt, a jeo viršle i pušio jeftine cigarete.

Toma nije bio sa Silvanom

Rade je po dolasku u Beograd nastupao u prestižnoj kafani, a družio se s Petrom Kraljem, Batom Živojinovićem, slikarima i učenim ljudima tog vremena. On je otkrio kakav je odnos imao Toma Zdravković sa Silvanom Armenulić.

- Toma se nikada nije zabavljao sa Silvanom Armenulić i nije bio tako zaljubljen.

Buran ljubavni život

Rade Vučković, autor bezbroj evergrinova koji decenijama ne gube na popularnosti, te ih i omladina obožava, ali malo ko zna njegovu neverovatnu životnu priči isprepletanu burnim ljubavnim vezama.

Iako je imao duge veze, burne ljubavne priče, nikada nije stao na ludi kamen, niti je bilo koju lepoticu odveo pred oltar.

- Svoju mladost sam veoma burno proživeo, to je velika priča, bilo je dosta brodoloma. Iz tri veze imam troje dece. Moja Jelena Vučković isto peva, nju sam dobio sa Gocom Božinovskom. Najstariji sin, Aleksandar, živi u Kembridžu, ima pedeset godina, a najmlađeg, Vuka, dobio sam kada sam imao 50 godina. Vuk ima dvoje dece i živi u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Rade Vučković u privatnom životu Foto: Printscreen/Happy, Kurir TV

- Imao sam dvadeset godina kada sam upoznao majku svog najstarijeg sina, Nadu. Ona je gore sa Čubure, Beograđanka. Bili smo zajedno sedam godina. Mi se nikada nismo venčali, a nije da nisam hteo. Kad smo se Nada i ja rasturili, ona je otišla u Crkvenicu i tamo je odvela i Sašu. Kasnije se i udala u Crkvenici i dobila još dvoje dece. Kad je Saša slavio 50. rođendan i poslao mi sliku na kojoj je i Nada, nisam je video sigurno četrdeset godina. Pevali su moju pesmu „Nisam te se nagledao“ i poslali mi snimak. Moram da ti priznam, to me baš dirnulo... Moja odsutnost je bila najveći krivac za krah naše veze. Mnogo sam putovao, Amerika, Australija, Rusija, i onda smo nas dvoje pukli. Ona je bila mnogo vezana za majku, ja sam imao neki kurcšlus sa njenim roditeljima, i tu sam pukao. Tako smo i završili...