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Koncert Dina Merlina najavljen za 5. septembar izazvao je ogromnu buru i žestoko protivljenje građana Kraljeva.

Nakon što su nezadovoljstvo dolaskom bosanskohercegovačkog pevača poznatog po antisrpskim izjavama izrazili kroz peticiju i transparent "Nećeš pevati", Kraljevčani se ne zaustavljaju u nameri da se nastup na Starom aerodromu otkaže.

Udruženje ratnih vojnih invalida donelo je odluku da 26. avgusta održi veliki patriotski skup pod nazivom "Nećeš pevati" na kome će još jednom jasno poručiti da je Merlin nepoželjan u Kraljevu. Iz Udruženja su istakli da će do kraja ostati izričiti u svom stavu.

- Smatramo da taj koncert ne treba da se održi u gradu Kraljevu. Ni u Srbiji nigde, a pogotovo u gradu Kraljevu. Ne možete da unesete srpske zastave na njegove koncerte, a i te kako može da iznese pare iz naše Srbije. Smatramo da je ovo ponižavanje svih srpskih žrtava, ne samo onih koji su se, kako on kaže, "iselili ili preselili" u Kraljevo (to jest, oni su ih proterali), nego i za sve Srbe sa prostora bivše Jugoslavije i u celoj Srbiji - poručili su ratni veterani.

Peticija protiv konceta

Peticija pod nazivom „Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu“ pojavila se na sajtu Peticije.online, a broj potpisa počeo je veoma brzo da raste. Prema trenutno dostupnim podacima, peticiju je potpisalo 4.466 ljudi.

U tekstu peticije navodi se protivljenje Merlinovom nastupu u Srbiji, uz pozivanje na njegove ranije izjave o Srbima koje su godinama predmet polemika u javnosti.