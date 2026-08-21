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Direktor i vlasnik Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se na svom Tiktok nalogu i otkrio da produkcijska kuća, uprkos dugom i toplom letu, ne usporava, već priprema brojne nove projekte i događaje.

Kako je istakao, iza njih je veliki broj realizovanih epizoda igranog serijskog programa, ali i brojni nastupi i koncerti, dok publiku već tokom jeseni očekuju novi projekti.

– Evo i ovo dugo i toplo leto nas nije omelo da napravimo više od trista šezdeset epizoda igranog serijskog programa, a i mnogo, mnogo nastupa i koncerata – rekao je Saša Mirković, pa dodao:

– Pravimo jedan ozbiljan format koji će krenuti u oktobru mesecu. Na vama je da pogodite u komentarima koji je to format – poručio je.


A oktobar donosi i veliki broj koncerata. Na spisku su Arena Zagreb i Arena Sofija, gde će nastupati Aca Lukas, nakon čega sledi i njegov koncert u beogradskoj Areni. Publiku očekuju i koncerti u Skoplju, gde je najavljen nastup u dvorani Jane Sandanski, kao i brojni drugi veliki događaji.

– Naravno, u oktobru vas čeka i Arena Zagreb Ace Lukasa, pa Arena Sofija Ace Lukasa, pa onda beogradska Arena Ace Lukasa. Onda Arena Skoplje Jane Sandanski.

Među važnim događajima su i nastupi Vesne Zmijanac, koncert u sarajevskoj Zetri, kao i proslava godišnjice Mire Škorić u Sava centru. Ipak, za kraj godine priprema se projekat na koji je, kako je istakao, posebno ponosan. Reč je o festivalu i horu „Čarolija“, koji ove godine obeležava veliki jubilej – 20 godina postojanja.

– Za kraj godine ono što smo dugo vremena pripremali, na šta smo stvarno ponosni, a to je festival i hor Čarolija slave dvadeset godina. Ponosni smo na to, jer smo posle punolestva dogurali do dvadeset godina. Tako da, čestitam svim Čarolijancima i jedva čekam da se vidimo na proslavi Čarolije – poručio je direktor Hype produkcije.

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