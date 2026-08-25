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Atina Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, 7. septembra slavi 18. rođendan, jedan od najvažnijih trenutaka u životu svake mlade osobe, pa tako i u njenom.

Kao što je već poznato, pop zvezda i njen bivši suprug za Atinu polako privode kraju sve pripreme gala proslave, koja će biti organizovana u duhu luksuza i elegancije, uz pažljivo biran svečani rođendanski meni, kao i scenografiju, dekoraciju i atmosferu koja odgovara jednoj ovako posebnoj prilici. Te večeri svoj 17. rođendan će proslaviti Nika, koja je rođena istog dana, samo godinu dana kasnije.

Prosta računica

Proslava punoletstva godine biće održana u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela, a Jelena i Duško su pozivnice uputili na adresu 200 osoba - članovima porodica, prijateljima, saradnicima i kolegama, Atininim i Nikinim školskim drugarima, kao i svima onima koji su uz njih bili i u dobru i u zlu tokom prethodnih izazovnih 18 godina.

Posebna pažnja posvećena je i svečanom meniju, čija je cena 150 evra po osobi. Kako je na slavlje pozvano 200 gostiju, prostom računicom se dolazi do iznosa od 30.000 evra, i to samo za iće i piće.

Oni koji su imali sreće da dobiju pozivnicu za duplu proslavu, na meniju će imati i od ptice mleko, pa će tako najbolji kuvari spremati specijalitete domaće i internacionalne kuhinje, a biće pripremljen i poseban vegetarijanski meni za one koji ne konzumiraju meso.

Foto: Privatna arhiva

Između ostalog, gosti će uživati u brusketima s domaćim dimljenim lososom, guščijoj pašteti, leblebija kremu s tartufima, šafran rižotu sa edamamama, tikvicama, mladim graškom i maskarpone sirom, mariniranim ramstekom s krem sirom, humusu sa ajvarom, kajmaku sa čvarcima, junećem bifteku sa sosom od crnog bibera, karpaću od dimljenog lososa, miksu morskih plodova sa oradom...

Pored toga, na stolu će se naći i biftek s tartufima u lisnatom testu, morski plodovi na buzari s komadima bele ribe, konfitirana pačetina s batat krompirom i pomorandžom, pečeno juneće meso u kori od bibera, potaž od špargli, pačja supa, juneći mini burgeri, juneća gulaš čorba, riblja čorba, srpska mućkalica i roštilj s kajmakom, domaća sarma, pečenje, pačji batak s pireom od karfiola, špargle i sos od vina, razne salate itd...

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

I deserti koji će se naći na proslavi zadovoljiće svačiji istančani ukus, pa će tako gosti uživati u torti s lešnikom i malinama, musu od bele čokolade, jogurta i manga, suvoj piti s lešnikom, ester, reforma i esterhazi torti, tartu s jabukama i višnjama, voćnoj torti, puslicama, svežem voću i domaćem voćnom kompotu, profiterolama sa čokoladom i pistaćima, kesten pireu s musom od bele i crne čokolade itd...

Za piće će se točiti najkvalitetniji francuski šampanjac i italijanska vina, a pored toga na raspolaganju će biti i domaća i strana piva, domaća rakija, viski, džin, votka, rum i razni aperitivi.

1/4 Vidi galeriju JK i Duško Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printskrin Instagram

Podsetimo, organizaciju i brigu o svim detaljima proslave na sebe je preuzela ponosna mama Jelena, dok se tata Duško ne buni da plati troškove predstojećeg slavlja i da je "sada sve okej".

- Duško je ponosni tata. Bili mi u dobrim odnosima ili ne, uvek sam isticala da je fantastičan otac i da ga deca puno vole. Nije se nikad dovodilo u pitanje da li će on platiti slavlje. Može i mama, nije problem - rekla je JK za Kurir.

Nemaju želju

Pop zvezda istakla je ranije da njene mezimice nemaju nikakve rođendanske želje.

- Biće jako lepo i bajkovito. Lepa stvar je da su u ovoj priči i mama i tata. Biće puno mojih kolega, svi su odazvali i rekli da će doći. Čistog i punog srca sam ih pozvala ne da pevaju, nego da budu moji dragi gosti. Atina i Nika nemaju nikakve želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, a Nika plavo. Rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. One su mnogo skromne - poručila je Karleuša.

Inače, obe Jelenine ćerke su odlučile da se bave javnim poslom, pa su već neko vreme aktivne kao infulenserke.

1/5 Vidi galeriju Karleuša i Duško se pomirili Foto: Kurir.rs

Kurir.rs

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