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Košarkaš Nemanja Nedović preselio se u Monako prošle jeseni, kad je iz Crvene zvezde prešao u klub iz Kneževine.

Tročlana porodica, koju čine njegova supruga Mina i ćerkica Talija, od tada uživa u Monte Karlu, a naša ekipa koja je nedavno boravila u gradu bogatih i slavnih posetila je kraj u kom su se Nedovići skućili.

Trenutno na letovanju

Kako smo saznali, a i uverili se na licu mesta, Nemanja i Mina žive u jednoj od najluksuznijih zgrada u Monte Karlu, a prema podacima agencija za izdavanje nekretnina, cena mesečne rente na tom mestu iznosi čak 15.000 evra. U pitanju je stan od 100 kvadrata, a kako je u potpunosti renoviran, s dobrim pogledom i terasom, kao i parkingom, ova svota uopšte ne treba da začuđuje.

Foto: Printscreen/Instagram

U vreme naše posete Kneževini tročlana porodica nije bila tamo, jer već neko vreme borave u Crnoj Gori na letnjem odmoru, ali i u Srbiji, na planini Zlatar, gde je Nemanja pokrenuo svoj košarkaški kamp, namenjen deci uzrasta od sedam do 17 godina.

Ipak, uspeli smo da porazgovaramo s njihovim komšijama, koji o njima imaju samo reči hvale.

- Nemanja i Mina žive ovde od prošle godine. Super su se snašli i jako su fini porodični ljudi. Ovde smo ih svi lepo prihvatili. Imaju jedan od najlepših stanova u zgradi. Kao što je poznato, ovde su cene stanova visoke, ali imamo na raspolaganju zaista sve kako bismo mogli da uživamo i ne brinemo o bezbednosti naših porodica. Obezbeđenje je dostupno 24 sata, a odmah do nas je i zgrada policijske stanice, ali to ovde nije ni potrebno. Oboje se uvek jako lepo jave i pozdrave nas. Oduševljeni su okolinom, pa kad god Nemanja ima slobodan dan, koriste priliku da obiđu okolna mesta, koja su takođe čarobna - rekla nam je jedna od njihovih komšinica.

1/5 Vidi galeriju Ovde žive Nedovići u Monaku Foto: Kurir

Tokom razgovora nam se priključila još jedna njihova komšinica.

- Kako da ne poznajem Nemanju i Minu! Postali su omiljeni otkad su tu. Uklopili su se kao da su ceo život ovde, Mina posebno (smeh). Mislim da je sve prodavačice u buticama vrlo dobro poznaju i da je odličan klijent. Uspostavila je odlične veze. Malo-malo pa s nekom "ermes" i "šanel" kesom uđe u zgradu. Mora malo da smanji šoping, inače će biti u problemu. Ali to je jače od nje, razumem je u potpunosti. Ona je za kratko vreme upoznala Monte Karlo da već može i vodič da bude. Zna sve dobre restorane i kafiće, a našla je i dosta prijatelja ovde, tako da joj nije dosadno uopšte. Oboje vode računa o zdravom načinu života, pa ona svako jutro rano trči i šeta pored mora i po Japanskom vrtu. Kao i svi mi ovde, ide na jogu i pilates, a odlična je i u golfu. Sada nisu tu, otišli su na odmor. Videla sam na Instagramu da baš uživa. I vi imate prelepu zemlju - zaključila je naša sagovornica.

Inače, i sama Mina je nedavno govorila kako se snašla na novoj adresi.

Kan, Nica, Sen Trope...

- Na život u Monaku stvarno se nije bilo teško navići. Mislim da će biti teže da se odviknemo kad budemo morali odatle, nadam se ne uskoro (smeh). Sve je savršeno! Monako je najlepše mesto za život. Sve je nekako mirno, ušuškano, bezbedno. Klima je fenomenalna. Ljudi su ostvareni i srećni, samim tim i otvoreni za druženje, tu su da ti se nađu. Stekli smo mnogo prijatelja i stvarno uživamo. Odlično smo organizovani i trudimo se da maksimalno iskoristimo to što je u okolini Monaka toliko lepih mesta kao što su Kan, Nica, Sen Trope. Sad kad je krenulo lepo vreme, ja ne znam gde bih pre išla (smeh). Već sam spremila listu za svaki Nemanjin slobodan dan, gde možemo da odemo i šta treba da obiđemo. Volimo da smo zajedno, to nam je važno - rekla je Nedovićeva za Hello.

1/4 Vidi galeriju Nedovići u Monaku Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Nemanja Nedović: