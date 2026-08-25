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Mirjana Antonović godinama je poznata javnosti zbog odnosa sa Miroslavom Ilićem i višegodišnje borbe oko utvrđivanja očinstva nad njenim sinom Devinom. Ipak, u njenoj porodičnoj priči postoji detalj o kojem se mnogo manje govori – Mirjana ima i ćerku Dianu, koja je život izgradila daleko od Srbije. Danas živi u Americi, uspešna je doktorka dermatologije, a njen životni put prilično se razlikuje od onoga koji je javnosti poznat kroz priču o njenoj majci i Miroslavu Iliću.

1/7 Vidi galeriju Diana Antonović Foto: Facebook, Printskrin/Facebook

Brak sa bogatašem

Pre nego što je započela ljubavnu aferu sa Ilićem, Mirjana Antonović bila je udata za imućnog biznismena koji je vodio kompaniju za prodaju luksuznog krzna. U tom braku dobili su ćerku Dianu. Iako je brak u početku delovao stabilno, par se vremenom razišao. Mirjana je kasnije govorila da je odnos bio opterećen velikom posesivnošću sa suprugove strane, zbog čega su odlučili da krenu različitim putevima.

Proces razvoda trajao je duže vreme, a upravo u tom periodu Mirjana je upoznala Miroslava Ilića, sa kojim je dobila sina. Dečaku je u početku bilo namenjeno ime Kristijan.

Diana uspešan lekar u Americi

Mirjanina ćerka Diana danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je završila medicinske studije i specijalizovala dermatologiju. Radi kao lekar i gradi karijeru u toj oblasti. Osim profesionalnog uspeha, ostvarila se i na privatnom planu – udata je i ima dvoje dece.

Njen mlađi polubrat Devin takođe je krenuo medicinskim putem. Studirao je u Americi i danas radi kao lekar u jednoj prestižnoj zdravstvenoj ustanovi.

Bivši suprug pomogao oko prezimena

Jedan zanimljiv detalj iz porodične prošlosti izneo je Mirjanin bivši suprug Daniel u javnom pismu. On je naveo da mu se Mirjana obratila kada je Devin imao šest godina i spremao se za polazak u školu. Prema njegovim rečima, zamolila ga je da dečaku omogući da nosi isto prezime kao njegova sestra, kako bi izbegao moguće neprijatnosti među vršnjacima.

1/7 Vidi galeriju Devin Antonović Foto: ATA images, Privatna Arhiva

Nakon potrebne procedure i podnošenja dokumentacije, dečak je tada i zvanično promenio ime iz Kristijana u Devin.