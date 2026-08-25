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Goca Tržan je u braku sa rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem dobila ćerku Lenu, koja je sada odlučila da promeni prezime i uzme majčino. Inače, Lena je samo jednom pričala javno o svom ocu, a tada je istakla da ju je on razočarao.

Naime, Goca Tržan sa svojim suprugom Radomirom Rašom Novakovićem snimala je svojevremeno rijaliti "Moj savršeni brak", a tada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom sa naslednicom Lenom priča o Ivanu Marinkoviću.

- Moglo je mnogo bolje, moglo je da bude sve drugačije, da se on ponašao drugačije. Razočarao me je u nekim situacijama - Lena je govorila majci.

- Jesi ti svesna da ti nemaš nikakve veze sa tim? - pitala je Goca.

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

- Ja sam toga svesna, ali opet, tata mi je... - istakla je Lena, a Goca nije krila da je potištena zbog svega, te na pitanje kako bi ona to mogla da popravi, Lena je odgovorila: “Ne možeš”.

- Rekla sam ti sto puta "izvini" u njegovo ime - nastavila je pevačica.

- Ne možeš ništa, na njemu je. A njega boli du*e, kao i uvek - rekla je Lena.

- Mislim da on samo nije svestan svojih postupaka. Njemu cilj opravdava sredstvo, ne vidi širu sliku. Ja to negde pokušavam da razumem - rekla je Ivanova bivša supruga.

- Ja ne razumem. Ti pokušavaj, ja neću da razumem. Nema tu šta da se razume ili ne razume. Hvala Bogu, on je svestan čovek, svestan je svojih postupaka - bila je odlučna Lena, a Goca je na kraju istakla:

- Ne znam da li je svestan.

Lena o promeni prezimena

Inače, Lena je na društvenim mrežama je potvrdila da više ne nosi očevo prezime. Na svom TikTok nalogu, na kojem je ranije stajalo prezime Marinković, sada se jasno vidi novo ime – Lena Tržan.

Na pitanje svojih pratilaca zbog čega se odlučila na ovakav korak i zašto se preziva kao njena majka, Lena je u svom videu bila više nego jasna:

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan večeras u jednom restoranu u Beogradu proslavlja 18 Foto: Kurir

„Kad me pitaju zašto se prezivam kao mama... Jer gde bih ja bila bez nje?“

Ivan razočaran

Posle ćerkinog poteza, oglasio se Ivan i otkrio kako se oseća.

- Bio sam, što se kaže, iznenađen, razočaran i tako dalje. Ali šta da radim? Znam da tu ništa nisam kriv i da krv ne može da se menja. Može da promeni šest prezimena, ja sam joj jedini biološki pravi otac - počeo je Ivan za Informer, pa dodao da nije mogao da utiče na Leninu odluku:

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović