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Voditelj "Granda" Tihomir Tepić dugo je želeo da se odseli sa Balkana, o čemu je otvoreno pričao. Govorio je da mu je cilj da "sve rasproda" i ode na Pirinejsko poluostrvo, a sad se oglasio sa tropske lokacije i pokrenuo lavinu komentara.

- Nekada najveća pobeda nije ostati, već znati kada je trenutak da se okreneš i odeš. Vreme je da nastavim dalje - poručio je on u objavama.

Tačnu lokaciju je odlučio da ne otkrije.

- Boje noći - napisao je u opisu fotke na kojoj pozira sa širokim osmehom na licu na plaži.

1/7 Vidi galeriju Tihomir Tepić Foto: Printscreen/Instagram

Odlazi iz Srbije

Podsetimo, Tihomir je nedavno pričao da želi da sve što ima rasporoda i napisti Srbiju.

- Kada čovek dođe u neke normalne godine shvati da ništa ne treba ostavljati za sutra i prekosutra, nego treba seći sve u tom trenutku. Nema potrebe ništa ostavljati za naredne. Volite sebe, ugodite sebi, jer jedan je život, jako brzo prođe.

Navodi da mu je preseljenje najveća želja.