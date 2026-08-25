ŽELEO SVE DA RASPRODA I DA NAPUSTI BALKANA: Srpski voditelj se oglasio sa tropske lokacije: "Vreme je da nastavim dalje" (FOTO)
Voditelj "Granda" Tihomir Tepić dugo je želeo da se odseli sa Balkana, o čemu je otvoreno pričao. Govorio je da mu je cilj da "sve rasproda" i ode na Pirinejsko poluostrvo, a sad se oglasio sa tropske lokacije i pokrenuo lavinu komentara.
- Nekada najveća pobeda nije ostati, već znati kada je trenutak da se okreneš i odeš. Vreme je da nastavim dalje - poručio je on u objavama.
Tačnu lokaciju je odlučio da ne otkrije.
- Boje noći - napisao je u opisu fotke na kojoj pozira sa širokim osmehom na licu na plaži.
Odlazi iz Srbije
Podsetimo, Tihomir je nedavno pričao da želi da sve što ima rasporoda i napisti Srbiju.
- Kada čovek dođe u neke normalne godine shvati da ništa ne treba ostavljati za sutra i prekosutra, nego treba seći sve u tom trenutku. Nema potrebe ništa ostavljati za naredne. Volite sebe, ugodite sebi, jer jedan je život, jako brzo prođe.
Navodi da mu je preseljenje najveća želja.
- Cilj je jasan, jednostavan i kratak. Sve prodaj, odseli se u Španiju, živi na obali mora i zovi sve ljude da ti dođu u goste i ne treba ti ništa više. Budi zdrav - otkrio je tad za "Grand".