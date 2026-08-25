"Divna živi kroz mene"

- Svi znaju koliko sam ja bila vezana za majku . Pola mog srca je njeno, moje meso, moj svaki udah... Rekla sam joj pre nego što je umrla da ona živi kroz mene, kroz svaki moj udah... Ona je bila teško bolesna ali stabilna - govorila je Jelena za fullscreen media i nastavila:

- Ona je umrla od posledica zračanja i tih agresivnih terapija. Taj dan sam došla na aerodrom, bila je gomila paparaca koji ništ nisu znali. Jovana i Zoran su me stavili u neki mali auto, i na putu je rekao da Divni nije dobro i da idemo do nje. Ja sam sam odmah pozvala ali se nije javila i tu mi je bilo malo sumnjivo. I Zoran mi je bio nešto čudan i pitala sam: "Da li je umrla?" sa ubeđenjem da će sigurno reći da je sve okej. Samo me je uhvatio za nogu i odmahnuo glavom. Ona i ja smo bile izuzetno bliske,taj udarac užasa i straha... Zoran se plašio da ne napravim neku glupost u tom šoku, zato je sve preduzeo unapred.