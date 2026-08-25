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Jelena Karleuša govorila je o privatnom životu i najbolnijim trenucima koji su je zauvek promenili.

Pop diva se prisetila teškog periodaa i gubitka majke Divne.

"Divna živi kroz mene"

- Svi znaju koliko sam ja bila vezana za majku. Pola mog srca je njeno, moje meso, moj svaki udah... Rekla sam joj pre nego što je umrla da ona živi kroz mene, kroz svaki moj udah... Ona je bila teško bolesna ali stabilna - govorila je Jelena za fullscreen media i nastavila:

- Ona je umrla od posledica zračanja i tih agresivnih terapija. Taj dan sam došla na aerodrom, bila je gomila paparaca koji ništ nisu znali. Jovana i Zoran su me stavili u neki mali auto, i na putu je rekao da Divni nije dobro i da idemo do nje. Ja sam sam odmah pozvala ali se nije javila i tu mi je bilo malo sumnjivo. I Zoran mi je bio nešto čudan i pitala sam: "Da li je umrla?" sa ubeđenjem da će sigurno reći da je sve okej. Samo me je uhvatio za nogu i odmahnuo glavom. Ona i ja smo bile izuzetno bliske,taj udarac užasa i straha... Zoran se plašio da ne napravim neku glupost u tom šoku, zato je sve preduzeo unapred.

Divna i Jelena Karleuša Foto: Printscreen/Twitter, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

"Zaboravili smo da se radujemo"

Karleuša je progovorila i o smrti, te istakla koliko je važno da u svakom trenutku budemo svesni života.

Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

- Smrt je deo života, ne treba toga da se plašimo. Samo treba se zapitamo da li sada živimo kako treba, da li cenimo svaki dan i svaki minut. Život je predivna stvar ma koliko teško bilo, tek kada se dese tragedije mi shvatimo da je ovaj sadašnji trenutak najdragoceniji. Zaboravili smo da se radujemo - pričala je Jelena za fullscreen media.

kurir/scandal!

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Jelena Karleuša Izvor: Kurir