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Jelena Karleuša i Duško Tošić glavna su tema medija već nekoliko dana.

Nakon što su zakopali ratne sekire, bivši fudbaler se pojavio na njenom beogradskom nastupu zajedno sa ćerkama, a od tada kruže priče o potencijalnom pomirenju.

"Nikad nije pružao toliko ljubavi i pažnje"

Jelena se prisetila početka njihove ljubavi i bez zadrške govorila o emocijama prema bivšem partneru.

- Bili smo jako mladi. Život sa profesionanim fudbalerom koji nikada nije kod kuće... Nikad nije pružao toliko ljubavi i pažnje koliko mi je potrebno. Ja sam Duška volela najviše na svetu i mislim da ga niko nikada neće tako voleti. Smatram da je i on mene voleo najviše što je mogao jer je to njegov maksimum. On je specifična osoba koja ne ume na pravi način da pokaže ljubav. Pokazivao je to na neki svoj način - pričala je Jelena za full screen media i dodala:

"Kad smo se upoznali imala sam i lovu i slavu"

- Ja sam se udala iz ljubavi, to je bio brak iz ljubavi. Mi kad smo se upoznali imala sam i lovu i slavu, on nije. Ja sam njega gurala i radovala se svakom njegovom uspehu. Mnogo me je bolelo kad se pričalo kako ja trošim njegove pare... Ljudi sebi daju za pravo da komentarišu, da ulaze u tuđe živote.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

"Duško je loš muž, ali predivan otac"

Pop diva je govorila o porodici, žrtvi, ali i prokomentarisala potencijalno pomirenje koje se danima spominje.

- U početku mi smo živeli u mojoj kući, ali čim je počeo da zarađuje preselili smo se. On je jedan divan otac, moram reći. Loš muž, ali divan otac i to je istina. Ja sam žrtovala sebe zbog Atine i Nike jer je on predivan otac - rekla je Jelena za fullscreen media i dodala:

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

- Duško ima svoj život, druge devojke i želim mu zaista sve najbolje. Ne znam odakle spekulacije o pomirenju. Ne mogu da tvrdim da me je u braku varao, sve što ne znam i za šta nemam dokaz... Greške se dešavaju, ali mislim da kada je frka i kada je teško, treba da igrate kao jedno. U četri zida slobodno mu j*** mamu, ali u javnosti uvek stanes iza partnera.