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Izgleda da se bura na estradi ne stišava! Nakon što je Indira Radić na Dragi Bravo festivalu prokomentarisala Anu Nikolić i njen turbulentan odnos sa Goranom Ratkovićem Raletom, sada je usledila reakcija koja je privukla veliku pažnju.

Ana Nikolić je na svom Instagram storiju podelila upravo snimak Indirine izjave za medije, preko kojeg je kratko i zagonetno napisala: „Ma… kababa“.

Foto: Printscreen/Instagram

Šta je tačno želela da poruči ovim rečima, Ana nije dodatno objasnila, ali je njena objava usledila svega nekoliko dana nakon što je Indira na Dragi Bravo festivalu govorila o njoj i Raletu.

Indira je tada pred okupljenim novinarima priznala da joj nije jasno zbog čega je nastala čitava prepirka, a zatim se osvrnula i na Raletove tvrdnje o Aninoj ljubomori.

02:27 "Najgora je patološka ljubomora": Indira Radić o odnosu Ane i Raleta Izvor: MONDO

– Ja ne razumem o čemu se u toj prepirci radi. Rale kaže da je Ana ljubomorna, kad si ljubomoran to je za očekivati, ako si patološki ljubomoran onda tvoja druga polovina ne može da diše. Rale je normalan čovek, uopšte ga tako ne doživljavam – rekla je Indira na festivalu.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da Indiru i Raleta vezuje zajednička prošlost, zbog čega su njene reči o njegovom odnosu sa Anom dodatno odjeknule u javnosti.

1/9 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale Foto: Nenad Kostić, Ata imagas, Kurir, Instagram

Šta znači reč kababa

U novoj pesmi "Kababa" Aleksandre Prijović, koja je postala popularna, reč nema klasično značenje koje biste pronašli u rečniku. Ona je predstavljena kao tajni znak između dvoje ljudi, svojevrsna šifra koja im služi kao poziv i dogovor.

Cela priča pesme zasniva se na odnosu dvoje ljudi koji ne žele klasičnu ljubavnu priču. Stihovi opisuju odnos bez planova za brak i zajednički život, više zasnovan na privlačnosti i trenutku.