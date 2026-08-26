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Jelena Karleuša govorila je o svom privatnom i poslovnom životu, te se prisetila i početka karijere.

Pre nego što je doživela vrtoglavu slavu, pevala je devedesetih prateće vokale i to zajedno sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

"Zajedno smo pevale prateće vokale"

- Misica, Dajana, pesma "Ti si pogrešan čovek u pravo vreme", kada pustite tu pesmu čujete moj glas koji je dominantan. Pozdrav za Dajanu. Ceca i ja smo pevale zajedno prateće vokale, i onda je ona rekla da je umorna i da joj je mnogo visoko i da devojka koja može to da otpeva - nastavi. Ta devojka sam bila ja - govorila je Jelena za full screen media i dodala:

- Rekla je Braji: "Što dobro peva ova mala, šteta što je debela i ružna, nikada neće biti zvezda".

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva, Miloš Miletić

"Divna živi kroz mene"

Pop diva se prisetila i najtežeg trenutka u životu.

- Svi znaju koliko sam ja bila vezana za majku. Pola mog srca je njeno, moje meso, moj svaki udah... Rekla sam joj pre nego što je umrla da ona živi kroz mene, kroz svaki moj udah... Ona je bila teško bolesna ali stabilna - govorila je Jelena za fullscreen media i nastavila:

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

- Ona je umrla od posledica zračanja i tih agresivnih terapija. Taj dan sam došla na aerodrom, bila je gomila paparaca koji ništ nisu znali. Jovana i Zoran su me stavili u neki mali auto, i na putu je rekao da Divni nije dobro i da idemo do nje. Ja sam sam odmah pozvala ali se nije javila i tu mi je bilo malo sumnjivo. I Zoran mi je bio nešto čudan i pitala sam: "Da li je umrla?" sa ubeđenjem da će sigurno reći da je sve okej. Samo me je uhvatio za nogu i odmahnuo glavom. Ona i ja smo bile izuzetno bliske,taj udarac užasa i straha... Zoran se plašio da ne napravim neku glupost u tom šoku, zato je sve preduzeo unapred.