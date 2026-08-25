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Jelena Karleuša važi za jednu od najpoželjnijih žena na našoj javnoj sceni.

Pop zvezda je u intervjuu za Jutjub kanal Ful skrin medija, otkrila da je muškarci stalno jure, ali da trenutno nije zainteresovana i da ima važnijih stvari u životu.

- S vremena na vreme ima pokušaja muškaraca da mi priđu. Biću potpuno iskrena, sviđam se muškarcima, jure me i imam mnogo ponuda. Ali nisam zainteresovana. Valjda to dolazi s godinama i zasićenjem.

Nisam postala aseksualna, samo više nisam za površne priče i kres-kombinacije. To mi nikada nije bilo privlačno, a pogotovo ne sada. Evo, na primer, zove me brutalan mladi fudbaler, najpopularniji i najbogatiji od naših. Zove celu noć, moli i preklinje - započela je Karleuša, pa nastavila:

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Instagram, Miloš Miletić

- A ja u tom trenutku imam izbor: da se vidim s njim ili da pojedem mladi luk koji mi je donela moja Danijela i gledam "Netfliks". I ja izaberem da se najedem luka i gledam dokumentarac o Hitleru, a njemu se ne javim na poziv. Ima puno fudbalera, košarkaša... Mene hoće lova. Ja lovu lako zarađujem.

Mene lova hoće, ali me ljubav neće. Mene interesuje ljubav, ne seks. Juče sam imala seks. Šta je tu strašno? Ne izgledam li ti kao žena koja može da ima seks svaki dan? Vidi kako sam zategnuta, sva sam kao praćka. Znaš kakve ja stomačne mišiće imam - rekla je JK.

Pop diva je otkrila i kakvi frajeri je privlače.

- Meni ovi mlitavi i mlohavi ne znače ništa. Meni samo ovi istrenirani do 25 godina. To mora da bude jak stomačni mišić i jak kor da izdrži kondiciju. Ipak sam ja devojka od metar i 80, treba se izboriti - dodala je Karleuša.

Pevačica je otkrila i kome je sve rekla "ne" u ljubavnom smislu.

- Kada bih rekla kome sam sve rekla "ne", mislili biste da sam potpuno odlepila i da treba da idem u manastir. Mladi momci od 24-25 godina u meni vide trofej i avanturu za jednu noć. Ja imam 47 godina i nisam u tom fazonu.

Zato izaberem za njih bolniju varijantu, kuliram ih dok jedem mladi luk i gledam serije - zaključila je Jelena za Ful skrin mediju.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša u Crnoj Gori Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen Instagram

JK i Duško: