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Rijaliti učesnik Uroš Stanić oglasio se na Instagramu gde je otkrio da je žrtva internet nasilja. On je otkrio da gotovo svakodnevno trpi brojna uznemiravanja, pa se javno obratio ljudima koji mu prete, vređaju i omalovažavaju.

Uroš je otkrio da dobija jezive pretnje koje idu čak do toga da mu neki otvoreno žele smrt.

- Zbog toga što jesam i zato što živim svoj život onako kako želim bez da ugrožavam, diram ili povređujem bilo koga, nedeljama trpim najstrašnije uvrede. Od komentara, pretnji iživljavanja, do toga da mi ljudi otvoreno žele smrt. I samo se pitam dokle?

Koliko mržnje čovek mora da nosi u sebi da bi sedeo iza ekrana i drugom ljudskom biću poželeo da umre. Samo zato što postoji, voli, izgleda ili živi drugačije od njega? Ako vam je toliko teško da prihvatite moje postojanje, problem nije u meni. Problem je u mržnji koju nosite u sebi.

Foto: Printscreen/Instagram

Sukob sa Janjušem

Uroš je imao sukob sa Markom Janjuševićem, sa kojim je, kako kaže, stvari pokušao da reši preko Vanje.

- Pozvao sam Vanju kroz suze i rekao joj koliko me sve ovo boli što me ignoriše, odbacuje i ponižava, ona mi je samo rekla: „Takav je Janjuš“, i podsetila me da mi je još unutra govorila neke stvari koje tada nisam želeo da vidim. Čim sam javno rekao da me je razočarao i da se prema meni folirao, krenuo je da me vređa najstrašnije. Tada sam shvatio - nije njega zabolelo što sam ga prozvao, već što više nisam hteo da ćutim i čuvam lažnu sliku o njemu - rekao nam je Stanić.

1/6 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Preent Screen, Petar Aleksić