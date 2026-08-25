"KOLIKO ČOVEK TREBA DA IMA MRŽNJE U SEBI DA BI NEKOME POŽELEO DA UMRE?" Uroš Stanić danima trpi javne pretnje i uvrede
Rijaliti učesnik Uroš Stanić oglasio se na Instagramu gde je otkrio da je žrtva internet nasilja. On je otkrio da gotovo svakodnevno trpi brojna uznemiravanja, pa se javno obratio ljudima koji mu prete, vređaju i omalovažavaju.
Uroš je otkrio da dobija jezive pretnje koje idu čak do toga da mu neki otvoreno žele smrt.
- Zbog toga što jesam i zato što živim svoj život onako kako želim bez da ugrožavam, diram ili povređujem bilo koga, nedeljama trpim najstrašnije uvrede. Od komentara, pretnji iživljavanja, do toga da mi ljudi otvoreno žele smrt. I samo se pitam dokle?
Koliko mržnje čovek mora da nosi u sebi da bi sedeo iza ekrana i drugom ljudskom biću poželeo da umre. Samo zato što postoji, voli, izgleda ili živi drugačije od njega? Ako vam je toliko teško da prihvatite moje postojanje, problem nije u meni. Problem je u mržnji koju nosite u sebi.
Sukob sa Janjušem
Uroš je imao sukob sa Markom Janjuševićem, sa kojim je, kako kaže, stvari pokušao da reši preko Vanje.
- Pozvao sam Vanju kroz suze i rekao joj koliko me sve ovo boli što me ignoriše, odbacuje i ponižava, ona mi je samo rekla: „Takav je Janjuš“, i podsetila me da mi je još unutra govorila neke stvari koje tada nisam želeo da vidim. Čim sam javno rekao da me je razočarao i da se prema meni folirao, krenuo je da me vređa najstrašnije. Tada sam shvatio - nije njega zabolelo što sam ga prozvao, već što više nisam hteo da ćutim i čuvam lažnu sliku o njemu - rekao nam je Stanić.
- Za mene je Janjuš jako proračunata osoba koja sve radi zbog kamera i rijalitija. Dok mu neko odgovara, glumi bliskost, a čim mu više nije potreban, okrene priču i počne da ga gazi. Danas neke stvari koje su se dešavale sa Kačavendom gledam potpuno drugačije. Tada nisam razumeo neke njene reakcije, ali posle svega što sam lično doživeo sada mi je mnogo toga jasnije. Samo ću toliko reći.