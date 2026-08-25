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Pevačica Lidija Graovac trenutno uživa u Grčkoj, gde je pronašla predah od brojnih poslovnih obaveza. Ona je na Instagramu podelila fotografije sa odmora, a sudeći po prizorima, rešila je da se potpuno prepusti moru, suncu i letnjem uživanju.

Lidija je svoje pratioce počastila fotografijama sa plaže na kojima pozira u belom bikiniju i lepršavoj beloj košulji, dok vreme provodi na luksuznim ležaljkama tik uz more. Na jednoj od fotografija opušteno leži i uživa u hladu, dok je na drugim pozirala pored mora i na brodu.

Posle perioda ispunjenog nastupima, popularnoj pevačici očigledno je prijao kraći predah. Lidija tokom cele sezone vredno radi i nastupa sa bendom „Šešir moj“, a vikendi su joj uglavnom rezervisani za nastupe širom Srbije. Nedavno je pevala i zajedno sa Darkom Lazićem na velikoj žurki nakon finala „Elite 9“.

1/4 Vidi galeriju Lidija Graovac Foto: Privatna arhiva

Lidija je publici postala poznata kroz takmičenje „Zvezde Granda“, gde je svojim glasom i energijom privukla pažnju žirija. U takmičenju je sarađivala sa mentorom Aleksandrom Milićem Milijem, a njeni nastupi više puta su izazvali veoma pozitivne reakcije članova žirija.

Njena karijera je u međuvremenu krenula uzlaznom putanjom. Nakon „Zvezda Granda“ objavila je debitantski singl „Sveta voda“, čime je i zvanično zakoračila na estradu. Pesmu je početkom godine predstavila uz spot, a mediji su tada pisali da je u pitanju važan korak u njenoj karijeri.