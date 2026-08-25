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Rada Manojlović danas slavi 41. rođendan. Ona se oglasila na svom Instagram profilu fotografijom u kupaćem kostimu, a komentari na njen izgled ne prestaju da se nižu.

Pevačica je na estradnu scenu pojavila se kao takmičarka treće generacije "Zvezda Granda" i odmah je skrenula pažnju na sebe.

Od tada spada u najpopularnije pevačice, ali je mnogi vole i zbog njene pristupačnosti. Oni koji je poznaju kažu da je slava nije promenila, a i sama je oduvek otvoreno govorila o svom životu koji nije bio nimalo lak.

Sagradila novu kuću

Rada Manojlović je odrasla u selu Četerežu gde joj i danas žive otac Rade i maćeha Suzana. Ona je u dvorištu sagradila novu kuću, a kad goj obaveze dozvole, ode u svoje rosno mesto kojim se ponosi.

Završila je srednju školu u Velikoj Plani, a nakon toga je upisala Ekonomski fakultet u Kragujevcu.

Foto: Printscreen Instagram

Radin život nije bio lak. Rano je ostala bez majke, imala je samo 19 godina kada je ona preminula od posledica teške bolesti.

- Najteži period u mom životu bio je kada sam ostala bez mame. Umrla mi je na rukama. Tu bol sam potisnula duboko u sebi da bih mogla da nastavim da živim i funkcionišem. Trudim se da ne razmišljam o tom gubitku, ali se svakog dana setim moje Mirjane - rekla je jednom prilikom Rada za medije.

Otac radi na pijaci

Pevačica je odrasla u trošnoj kući, ali se toga nikada nije stidela. Vredno je radila kako bi napravila novu kuću i u tome je uspela. Njen otac Rade ostao je skroman i vredan čovek, koji i danas odlazi na pijacu da prodaje raznu robu što je radio i dok njegova ćerka nije bila popularna.

Rada je javno pričala da je u detinjstvu koristila spoljni toalet, jer ga u kući nisu imali. Za kupanje su se snalazili.

1/9 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Sonja Spasić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Snađeš se. Imaš šporet, greješ vodu i to je to - rekla je jednom prilikom pevačica.

Radu je iz drugog puta poslužila sreća za "Zvezde Granda". Prvi put se prijavila na audiciju 2003. godine, ali je tada nisu primili. Sledeći pokušaj bio je uspešan i ona se 2007. godine našla u finalu u kojem je osvojila drugo mesto. Tada je pobedio Darko Lazić. U takmičenju je upoznala Milana Stankovića sa kojim je bila pet godina u vezi, a i danas su u odličnim odnosima.

Želi da ostane prirodna

Rada privlači pažnju i svojim izgledom. Osim što je sredila zube, ništa drugo na sebi nije radila. Želi da ostane prirodna.

- Koliko god da sam na početku imala neke želje da se promenim, ali kako je vreme prolazilo počela sam da volim sebe. Građena sam kao manekenka, nemam velike grudi i mislim da sada i da hoću nešto da uradim teško bih se sama sa sobom izborila - rekla je Rada jednom prilikom pa dodala:

- Uvek je bilo negativnih komentara na moj fizički izgled: ”imaš kriv nos, krive noge” ali što više njih komentariše tako, ja sebe zavolim više i sve to što oni kritikuju meni postane lepo kada vidim na sebi. Kada vidiš da nekome mnogo smetaš, znači da sve radiš kako treba. Nisam protivnih estetskih korekcija, samo to da se zna. Ko želi nek izvoli"

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Dragan Kadić

Ljubavni život

I Radin ljubavni život oduvek je bio interesantan javnosti. nakon raskida s Milanom, započela je vezu sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem. Zajedno su bili dve godine.

Manojlovićeva se potom zaljubila u kolegu Harisa Berkovića, sa kojim je takođe bila u dugogodišnjem ljubavnom odnosu. Raskinuli su krajem 2022. godine, ali o detaljima kraha njihove ljubavi nikada nisu govorili.

Sada uživa pored novog dečka, ali tu vezu ne želi da eksponira u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Rada se tokom karijere suočila i sa ozbiljnim problemom kada je otkrila da ju je menadžer potkradao. Tada je karijeru prepustila u ruke sestre maje, koja joj je i danas menadžerka.

Rada ima i brata po ocu, takođe pevača Nenada Manojlovića, ali sa njim nije toliko bliska kao sa sestrom.