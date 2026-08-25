"GODINAMA PROLAZIM KROZ NEPRAVDU U PORODICI" Indi poslala jasnu poruku sestri Editi, otkrila sve o odnosu s majkom: Fali mi njena ljubav
Dok prolazi kroz jedan od najtežih porodičnih perioda u životu zbog sukoba sa sestrom Editom Aradinović, Indi Aradinović ne dozvoljava da privatni problemi utiču na posao.
Pevačica je juče bila u Splitu kao specijalna gošća sa kolegom Sergejem Ćetkovićem, a odmah nakon toga otputovala je u Novi Pazar, gde je nastavila sa poslovnim obavezama.
Teški trenuci
Ipak, između dva nastupa rešila je da javno progovori o odnosu sa sestrom i majkom, poslavši emotivnu poruku u kojoj je iznela svoje viđenje porodične drame. Indi tvrdi da se godinama oseća neprihvaćeno u sopstvenoj porodici i da je, kako kaže, često bila na meti kritika. Na Editino oglašavnje, u kojem je ona poručila da voli sestru Indi, ima jasan stav.
-Prolazim kroz nepravdu godinama od strane majke i sestre, nikada me nisu prihvatile onakvu kakva ja jesam. Stalno sam oštro kritikovana, i kada treba i kada ne treba-započela je pevačica za Kurir.
Prema njenim rečima, najveći problem nije samo svađa sa Editom, već osećaj da je ostala sama naspram njih dve.
-Majka, Edita i ja vodimo bitke svaka na svoj način jer su njih dve tako odlučile - da su njih dve na jednoj strani, a ja na drugoj. Sama-tvrdi Indi.
Bezbrižni trenuci
Pevačica je posebno emotivno govorila o odnosu sa majkom, priznajući da joj upravo taj deo života najteže pada.
-Fali mi majčina ljubav, odnos koji nikad nisam dobila i niti ću.
Dodala je da, prema njenom mišljenju, pažnju i ljubav dobija samo onda kada se ponaša onako kako drugi očekuju.
-Kada su one raspoložene daju svoju pažnju i ljubav, a kada im ne odgovara moje ponašanje kako su one zamislile, onda ide kritika, osuda, prevaspitavanje i neprihvatanje.
Nesporazum
Kako kaže, takav odnos ne doživljava kao bezuslovnu porodičnu ljubav.
-Ljubav nije samo davanje. Ljubav je prihvatanje osobe. A ja nisam u svojoj porodici prihvaćena.
Najpotresniji deo njene reakcije odnosi se na odluku koju je, kako kaže, donela nakon poslednjeg razočaranja.
-Sestru i majku volim najviše na svetu. Ali sam ipak rešila da posle još jednog velikog razočaranja u majku i sestru zamislim da su ipak umrle za mene.
Odmah je priznala da je svesna koliko je takva odluka bolna.
-Nažalost, to nije dobro. Ali mora tako da bude.
Indi je u poruci otkrila da se njihov odnos nakratko promenio nakon što je Edita postala majka, ali tvrdi da je to kratko trajalo.
-Sada kada se beba rodila dala je pristup, i čim joj ne odgovara da ja imam stav i mišljenje i svoj model ponašanja, njoj to smeta i ne prihvata me u potpunosti. Ja samo znam da sam se pokajala što sam ovo javno objavila jer sam neko ko voli svoju porodicu, ali prolazim kroz veliku nepravdu i odreagovala sam brzo. To je bio test za mene ovaj put, sledeći put neću pasti-zaključila je Indi za Kurir