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Dok prolazi kroz jedan od najtežih porodičnih perioda u životu zbog sukoba sa sestrom Editom Aradinović, Indi Aradinović ne dozvoljava da privatni problemi utiču na posao.

Pevačica je juče bila u Splitu kao specijalna gošća sa kolegom Sergejem Ćetkovićem, a odmah nakon toga otputovala je u Novi Pazar, gde je nastavila sa poslovnim obavezama.

Teški trenuci

Ipak, između dva nastupa rešila je da javno progovori o odnosu sa sestrom i majkom, poslavši emotivnu poruku u kojoj je iznela svoje viđenje porodične drame. Indi tvrdi da se godinama oseća neprihvaćeno u sopstvenoj porodici i da je, kako kaže, često bila na meti kritika. Na Editino oglašavnje, u kojem je ona poručila da voli sestru Indi, ima jasan stav.

-Prolazim kroz nepravdu godinama od strane majke i sestre, nikada me nisu prihvatile onakvu kakva ja jesam. Stalno sam oštro kritikovana, i kada treba i kada ne treba-započela je pevačica za Kurir.

Prema njenim rečima, najveći problem nije samo svađa sa Editom, već osećaj da je ostala sama naspram njih dve.

-Majka, Edita i ja vodimo bitke svaka na svoj način jer su njih dve tako odlučile - da su njih dve na jednoj strani, a ja na drugoj. Sama-tvrdi Indi.

Bezbrižni trenuci

1/5 Vidi galeriju Turbulentan period dve pevačice Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

Pevačica je posebno emotivno govorila o odnosu sa majkom, priznajući da joj upravo taj deo života najteže pada.

-Fali mi majčina ljubav, odnos koji nikad nisam dobila i niti ću.

Dodala je da, prema njenom mišljenju, pažnju i ljubav dobija samo onda kada se ponaša onako kako drugi očekuju.

-Kada su one raspoložene daju svoju pažnju i ljubav, a kada im ne odgovara moje ponašanje kako su one zamislile, onda ide kritika, osuda, prevaspitavanje i neprihvatanje.

Nesporazum

Kako kaže, takav odnos ne doživljava kao bezuslovnu porodičnu ljubav.

-Ljubav nije samo davanje. Ljubav je prihvatanje osobe. A ja nisam u svojoj porodici prihvaćena.

Najpotresniji deo njene reakcije odnosi se na odluku koju je, kako kaže, donela nakon poslednjeg razočaranja.

-Sestru i majku volim najviše na svetu. Ali sam ipak rešila da posle još jednog velikog razočaranja u majku i sestru zamislim da su ipak umrle za mene.

Odmah je priznala da je svesna koliko je takva odluka bolna.

-Nažalost, to nije dobro. Ali mora tako da bude.

Indi je u poruci otkrila da se njihov odnos nakratko promenio nakon što je Edita postala majka, ali tvrdi da je to kratko trajalo.

-Sada kada se beba rodila dala je pristup, i čim joj ne odgovara da ja imam stav i mišljenje i svoj model ponašanja, njoj to smeta i ne prihvata me u potpunosti. Ja samo znam da sam se pokajala što sam ovo javno objavila jer sam neko ko voli svoju porodicu, ali prolazim kroz veliku nepravdu i odreagovala sam brzo. To je bio test za mene ovaj put, sledeći put neću pasti-zaključila je Indi za Kurir