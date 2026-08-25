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Milanče Radosavljević još jednom je pokazao da njegov odnos sa publikom nije samo odnos muzičara i fanova. Legendarni pevač narodne muzike uradio je nešto što do sada niko nije. devojke koje su dobile ime po njegovoj čuvenoj pesmi „Anđelija“ pozvao je da budu njegove specijalne gošće na koncertu 2. septembra na Tašmajdanu!

Na njegovom Instagram nalogu stigle su stotine poruka, a Milanče je odlučio da najbržih 45 Anđelija obraduje sa po dve ulaznice za koncert. Tako će upravo one koje nose ime po jednoj od njegovih najpoznatijih pesama imati priliku da legendu narodne muzike uživo čuju i vide na Tašmajdanu.

Iznenađenje

„Drage moje Anđelije, najbržih 45 dobilo je poruku u inbox i po dve karte za koncert 2.9. u Beogradu. To je bilo jedno iznenađenje od mene za sve vas koje nosite najlepše ime. Vaš Milanče“, poručio je pevač.

Ovaj gest dolazi u trenutku kada Milanče ispisuje jednu od najneverovatnijih koncertnih priča u novijoj istoriji domaće muzike. Nakon što je 3. jula održao svoj prvi veliki solistički koncert na Tašmajdanu, usledila je prava euforija publike.

Foto: Printscreen Instagram

Drugi koncert zakazan je već za 29. avgust, dok će Milanče 2. i 3. septembra ponovo stati pred beogradsku publiku. Tako će legendarni pevač u svega nekoliko meseci imati čak četiri velika koncerta na Tašmajdanu, što predstavlja rezultat kakav se retko viđa.

Posebno je zanimljivo to što su sva četiri koncerta nastala iz ogromne želje publike da ponovo čuje Milančeta uživo. Njegova popularnost poslednjih meseci doživela je pravi procvat, a interesovanje za koncerte pokazalo je da njegove pesme i danas imaju posebno mesto u srcima publike.

Nakon Beograda sledi Valjevo

A među brojnim obožavateljima sada će se na Tašmajdanu naći i 45 posebnih Anđelija – devojaka koje svoje ime duguju upravo njegovoj pesmi.

Foto: Promo

Nakon beogradskih koncerata, Milanče ne planira da stane. Njegova velika koncertna priča nastavlja se turnejom „Od Valjeva do Loznice“, koja počinje 12. septembra koncertom u Valjevu.

Karte za Valjevo mozete kupiti na linku:

https://tickets.rs/event/milance_radosavljevic_27909