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Porodični odnosi Indi i Edite Aradinović ponovo su dospeli u žižu javnosti nakon što je Indi jednom objavom pokrenula lavinu reakcija. Iako je u prethodnom periodu delovalo da su sestre uspele da pronađu način da funkcionišu uprkos razlikama, nova dešavanja u porodici otkrivaju da odnos između njih, ali i Indin odnos sa majkom nisu u mirnim vodama.

Njihovi roditelji uglavnom se ne eksponiraju u javnosti, pa se o porodičnim odnosima najviše saznaje kroz povremene objave sestara na društvenim mrežama.

Edita je ranije delila fotografije majke Florije, dok je Indi svojevremeno pokazala i oca, posebno ponosnog kada je postao deda. Iako su porodične fotografije često izgledale kao prikaz bliskog odnosa, poslednja dešavanja pokazala su da iza zatvorenih vrata postoje mnogo dublje nesuglasice nego što je javnost mogla da pretpostavi.

1/9 Vidi galeriju Roditelji Edite i Indi Aradinović Foto: Pritnscreen/Instagram, Paparaco lov Printscreen

Podsetimo, sve je počelo kada je Indi na društvenim mrežama napisala da svoje majku i sestru doživljava kao da ih više nema u njenom životu. Njene reči odmah su izazvale brojne reakcije, a ubrzo se oglasila i Edita, koja je pokušala da smiri situaciju i jasno stavila do znanja da, bez obzira na sve nesuglasice, ne želi javno da govori protiv svoje porodice.

Želi da zadrži svoj mir

Edita je istakla da se trenutno nalazi u veoma posebnom životnom periodu i da joj je najvažnije da sačuva svoj mir.

– Ja prolazim kroz najlepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Svako od nas radi najbolje što može i ne treba nikome ništa zamerati. Ne nameravam o porodici da pričam loše. Jedini način da živiš mirno jeste da gledaš svoja posla, a ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, pa tako ni svojoj sestri. Ja nju volim najviše na svetu, ona je moja – poručila je Edita.

Pevačica je naglasila da različit karakter ne mora nužno da znači i odsustvo ljubavi, dodajući da uprkos svemu nema nameru da okrene leđa Indi.

1/5 Vidi galeriju Turbulentan period dve pevačice Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva

– To što smo različite je nešto drugo. Ja na svoju porodicu nikada neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Žao mi je što ona na taj način to radi i želim joj sve najlepše na svetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj – rekla je Edita.

Osećala se izopšteno

Međutim, Indi na čitavu situaciju gleda iz potpuno drugačijeg ugla. Ona tvrdi da se godinama oseća kao da je izopštena iz sopstvene porodice i da joj najviše nedostaje upravo ono što smatra osnovom svakog porodičnog odnosa – majčina ljubav.

Pevačica je otvoreno govorila o tome da se oseća neprihvaćeno i da je često imala utisak da se od nje očekuje da se ponaša onako kako drugi smatraju da treba.

– Prolazim kroz nepravdu godinama od strane majke i sestre. Nikada me nisu prihvatile onakvu kakva ja jesam. Stalno sam oštro kritikovana, i kada treba i kada ne treba – rekla je Indi.

Prema njenim rečima, dodatni problem predstavlja osećaj da su majka i sestra međusobno bliže, dok ona ostaje po strani.

– Majka, Edita i ja vodimo bitke svaka na svoj način jer su njih dve tako odlučile – da su njih dve na jednoj strani, a ja na drugoj. Sama – ispričala je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Pevačica obožava sestričinu Foto: Privatna arhiva, Printscreen Instagram

Indi je posebno emotivno govorila o odnosu sa majkom, priznajući da joj nedostaje bliskost koju, kako kaže, nikada nije imala na način na koji joj je bila potrebna.