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- Kap pogledaš ovde oko sebe, onda vidiš koliko je kreativna ta neka božanska iskra koja je sve ovo napravila. I kako funkcioniše život, na koji način je sve ovo drveće povezano jedno s drugim. Postoji ta tkz. "informativna mreža" između korenja drveća. To mi je zapravo fascinantno. Kad posečeš jedno drvo, do koje mere se taj eko-sistem poremeti. Ja sam to posmatrala ovde kod mene, kad su velike oluje. Kad isečemo jedno drvo koje je trulo, ali čiji korenski sistem još nije istrulio, do koje mere se poremeti stabilnost drugog drveća. Lakše padaju kada dođe do bilo kakvog vremenskog izazova, što je jako interesantan podatak i metafora. Kako je to zajedništvo i interakcija značajna, ne samo između jedne zajednice, već između različitih vrsta, ta međuvrsna komunikacija - zaključila je Elena.

Predrasude

- Zbog svih rituala koje izvodi i izjava da skuplja krv iz ciklusa imali smo predrasude o njoj. Nije nam bilo pravo kada se pročulo da se doseljava ovde i da je kupila deo placa u šumi, ali sada nam je svejedno. Ona je prosto neprimetna i trudi se da bude tako. Vidimo je ponekad u dvorištu tokom lepog vremena i kako šeta šumom bosa, ali se sa komšijama ne druži. Ne pravi buku, ne voli gužvu. Ona kupuje domaću hranu od meštana, ali od ove godine ima i svoju baštu. Ona je većini meštana čudna, ali su se navikli i ne insistiraju na razgovoru. Uostalom, ona odavno nije baš neka popularna javna ličnost, mlađe generacije i ne znaju ko je ona. Nekima deluje kao da živi potpuno u svom svetu. Ali to je njen izbor. Ovde je našla ono što mnogi traže - mir i prostor za sebe. Mi je poštujemo i niko je ne uznemirava. Traži po šumi biljke, čita knjigu na travi i grli drveće. Sada kada je nakratko pao sneg, ona je bila kao malo dete. Stalno je šetala po dvorištu, tada joj je kapija bila otvorena, pa se moglo videti da je unutrašnjost kuće kao u bajci i da ima kamin. Zato u dvorištu ima drva koja unosi. Tokom jeseni i zime, kada ne padaju sneg i kiša, ona često zapali logorsku vatru u dvorištu, pa pozove prijateljice - rekle su komšije za Pink.