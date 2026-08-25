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Pevačica Edita Aradinović, u jeku porodične drame sa sestrom Indi, oglasila se na društvenoj mreži Instagram i podelila fotografije tokom trudnoće i posle porođaja. Edita je otkrila i čime se suočava posle porođaja.

- Nesnađena, osetljiva, tužna, srećna, besna, zahvalna, preplašena i hrabra, sve u isto vreme. Čovek je mnogo više od jedne reči. Svi bismo da lepimo etikete jedni drugima, pa i sebi, i to vrlo često nesvesno, ali to je nemoguće. Ne budi svaka osoba i okolnost iste emocije u nama, zar ne?

Prošlo je nešto više od mesec dana od porođaja carskim rezom. Devet meseci trudnoće, operacija, rana, bolne grudi, dojenje, hormoni, strahovi i potpuno novi život. Ženi nekada treba i do godinu dana da se oporavi, a okruženje često očekuje da se sve odmah vrati u normalu. Dok si nenaspavana, u bolovima i pokušavaš da shvatiš da li išta radiš kako treba, nekad ne stigneš ni da jedeš, istuširaš se ili odeš na miru u toalet. Sve se promeni, a od tebe se očekuje da se ponašaš kao da nije - napisla je Edita.

- Zato je važno koga puštamo blizu sebe dok smo najranjiviji. Okružite se ljudima pored kojih ne morate da budete na oprezu, onima koji vas neće dodatno povrediti kada ste slabi. To je lek za postpartum. Imam sreću da sam okružena divnim ženama koje su me pripremale i, iako nikad nisi potpuno spreman, dovoljno je da te neko “vidi” i zagrli – rečima, toplinom, tišinom…

Ja sam, doduše, kontrol frik i bebu ne dam nikome. To nemojte. Danas sam bolje. Nenaspavana, ali ispunjena. Porodicu za kojom sam godinama tragala sada imam kod kuće. Kažu da je dom tamo gde si ti. I tačno je. Ženama koje tek prolaze kroz ovo: proći će!!! Znam da ponekad deluje kao da neće, ali faze prođu! A nagrada je bezvremenska. P.S. Kilaža se vratila, telo pamti i vrati - zaključila je Edita.

Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Indi Aradinović na svom Instagramu jezivom objavom istakla je da su majka i sestra za nju mrtve, a nakon toga iznela detalje sukoba:

"Prolazim kroz nepravdu godinama od strane majke i sestre, nikada me nisu prihvatile onakvu kakva ja jesam. Stalno sam oštro kritikovana, i kada treba i kada ne treba", započela je pevačica, ističući da se oseća potpuno usamljeno u ovom sukobu: "Majka, Edita i ja vodimo bitke svaka na svoj način jer su njih dve tako odlučile – da su njih dve na jednoj strani, a ja na drugoj. Sama."

"Majčina ljubav mi fali"



"Fali mi majčina ljubav, odnos koji nikad nisam dobila i niti ću. Kada su one raspoložene daju svoju pažnju i ljubav, a kada im ne odgovara moje ponašanje kako su one zamislile, onda ide kritika, osuda, prevaspitavanje i neprihvatanje. Ljubav nije samo davanje. Ljubav je prihvatanje osobe. A ja nisam u svojoj porodici prihvaćena", rekla je

1/8 Vidi galeriju Pevačica obožava sestričinu Foto: Privatna arhiva, Printscreen Instagram



"Sestru i majku volim najviše na svetu. Ali sam ipak rešila da posle još jednog velikog razočaranja u majku i sestru zamislim da su ipak umrle za mene. Nažalost, to nije dobro. Ali mora tako da bude", priznaje Indi.