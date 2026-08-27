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Jelena Karleuša se u poslednje vreme okrenula duhovnom životu i pravoslavlju, pa je tako nedavno imala i susret s jednim episkopom Srpske pravoslavne crkve, i to u trenutku kad je, kako je sama istakla, "počela previše da mrzi i da želi osvetu".

O ovoj, ali i o mnogim drugim temama, pop zvezda je govorila za Jutjub kanal Ful skrin medija.

1/5 Vidi galeriju JK Vaskrs Foto: Marko Karović

- Ja veći deo svog života za sebe tvrdim da sam ateista. Ali sedela sam i imala divan razgovor s čovekom koji je monah, koji je vladika. To se dogodilo pre nekoliko nedelja, kontaktirala sam s njim jer sam osetila da padam u iskušenje da mnogo mrzim. Da imam potrebu da se osvetim ljudima koji su meni učinili mnogo zla. A ja nikad to nisam bila. I to je kod mene stvorilo ružan osećaj da postajem kao oni. Opsedala me je želja za osvetom. I u tom momentu upalila sam televizor i na jednom kanalu je bio taj vladika, ajde da ga ne imenujem. Divan, mudar čovek. Pričao je upravo o tome, o praštanju. Ja sam ga slušala. Meni su te reči bile potrebne - da moramo da praštamo. I toliko je on lepo pričao o tom praštanju da sam pozvala vlasnika televizije i tražila broj vladike. Čovek je bio šokiran kad sam ga pozvala - rekla je JK, pa nastavila:

Foto: Nikola Anđić

- Ćutao je. Saslušao je prvo šta sam govorila, a onda rekao: "Jelena, ja već duže vreme imam potrebu da kontaktiram s vama. Ne mogu da verujem da me vi zovete. Ništa u životu nije slučajno." Tim rečima. I rekao je da ga je mnogo bolelo dok je gledao tu moju borbu i onako se, s ljudske strane, stavljao na moju stranu. I želeo je nekako da razgovara sa mnom, da mi da snagu i mudrost da prosto to uspem da izdržim i da pobedim. I onda, u tom divnom razgovoru, čak smo otišli na jedan divan ručak. Ja sam tražila da se vidim s njim. I prvo što sam mu rekla bilo je: "Ja nisam vernik." On je meni rekao: "Ja takve najviše volim." I onda mi je na kraju rekao: "Jelena, vi ste veći vernik od mnogih koje poznajem. Kroz vaše srce, reči, emocije, energiju." Rekao mi je da je poenta našeg života radost, da se radujemo. Izgubili smo radost - ispričala je pevačica.

Podsetimo, Jelena je i u vaskršnjem intervjuu za Kurir istakla da oprašta svima.

- Neka ovaj divni hrišćanski praznik, koji ima divnu poruku, poruku pobede dobrog nad lošim, pobede života nad smrću, neka to bude jedna vrsta moje simbolične pobede nad svima onima koji su mi činili zlo, pa i bivšim partnerima, prijateljima i kolegama. Najbolja pobeda je oprostiti. Kada oprostiš, tada si apsolutni pobednik jer ne zaboli nikoga više nego kad mu oprostiš sve loše što ti je učinio. Ja kad ne bih opraštala svima sve u mom životu, zapravo ne bi postojao čovek koji me nije povredio - rekla nam je tada Karleuša.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

JK: