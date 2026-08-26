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Marija Šerifović i Jovana Pajić odlučile su se da letnje veče provedu u bioskopu, gde ih je uslikao i naš paparaco.

Dve bliske prijateljice izdvojile su se pred početak projekcije u jednom tržnom centru u Beogradu na vodi, koji se nalazi u blizini njihovog porodičnog doma. One su vreme pred početak filma provele ćaskajući, a očigledno su i ogladnele, pa su malo prezalogajile naćose i kokice, dok su žeđ gasile gaziranim sokom i vodom.

Foto: Kurir

Obe su bile u opuštenom izdanju, pa je tako Šerifovićeva obukla šorts i crnu majicu, dok je Pajićeva bila u crnoj haljinici i japankama.

Kako na projekciji nije bilo puno posetilaca, one su potpuno slobodno i rasterećeno uživale u filmskom hitu, a nakon što se film završio, krenule su ka stanu kako bi sumirale utiske i odmorile se od napornog dana koji je bio iza njih.

Podsetimo, Marija je otkrila da je zbog Jovane jednom prilikom zvala policiju.

1/4 Vidi galeriju Marija Šerifović i Jovana Pajić Foto: Printscreen YouTube

- Mi smo svi oko nje sada u velikoj brizi jer je upala u ozbiljnu mašinu. Ona zna da se ne javlja po14 dana, pa mi zovemo policiju i vatrogasce, ali dobro. Jednom smo stvarno zvali policiju - rekla je Šerifovićeva.

- Osećam se kao životinja koja ode u šumu da ugine. Kad mi je svega preko glave, ja se isključim. Brbljiva sam i pričljiva, ali kad se umorim, samo se povučem, ne javljam se nikome i samo se posle vratim kao da ništa nije ni bilo - objasnila je Jovana za Pink.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Marija i Jovana: