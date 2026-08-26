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Drama u porodici Indire Aradinović Indi i Edite Aradinović i dalje traje. Dve sestre su iznenada zaratile i posvađale se na krv i nož. Indi je u razgovoru za Kurir otkrila da sestri zamera kako se ophodi prema njoj i u dramu je uvukla i majku, koja je stala na stranu mlađe ćerke.

Indi je jako zabolelo što, prema njenim rečima, nikada nije imala podršku majke u kriznim trenucima, već je uvek bila uz Editu. Upravo je to razlog zbog kojeg je sada osim sa mlađom sestrom prekinula kontakt i sa ženom koja ih je rodila.

- Prolazim kroz nepravdu godinama od strane majke i sestre, nikad me nisu prihvatile onakvu kakva ja jesam. Stalno sam oštro kritikovana. I kad treba i kad ne treba - započela je pevačica za Kurir.

Nije shvaćena

Prema njenim rečima, najveći problem nije samo svađa sa Editom već i osećaj da je ostala sama naspram njih dve.

- Majka, Edita i ja vodimo bitke svaka na svoj način jer su njih dve tako odlučile - njih dve su na jednoj strani, a ja na drugoj. Sama - tvrdi Indi.

Pevačica je posebno emotivno govorila o odnosu s majkom priznajući da joj upravo taj deo života najteže pada.

- Fali mi majčina ljubav, odnos koji nikad nisam dobila i niti ću.

Dodala je da, prema njenom mišljenju, pažnju i ljubav dobija samo onda kad se ponaša onako kako drugi očekuju.

- Kad su one raspoložene, daju svoju pažnju i ljubav, a kad im ne odgovara moje ponašanje, onda slede kritika, osuda, prevaspitavanje i neprihvatanje.

Kako kaže, takav odnos ne doživljava kao bezuslovnu porodičnu ljubav.

- Ljubav nije samo davanje. Ljubav je prihvatanje osobe. A ja nisam u svojoj porodici prihvaćena.

Najpotresniji deo njene reakcije odnosi se na odluku koju je, kako kaže, donela nakon poslednjeg razočaranja.

- Sestru i majku volim najviše na svetu. Ali sam ipak rešila da posle još jednog velikog razočaranja u majku i sestru zamislim da su ipak umrle za mene.

Odmah je priznala da je svesna koliko je takva odluka bolna.

- Nažalost, to nije dobro. Ali mora tako da bude.

Indi je u poruci otkrila da se njihov odnos nakratko promenio nakon što je Edita postala majka, ali tvrdi da je to kratko trajalo.

- Sad kad je postala majka, čim joj ne odgovara da ja imam stav i mišljenje i svoj model ponašanja, njoj to smeta i ne prihvata me u potpunosti. Ja samo znam da sam se pokajala što sam ovo javno objavila jer sam neko ko voli svoju porodicu, ali prolazim kroz veliku nepravdu i odreagovala sam brzo. To je bio test za mene ovaj put, sledeći put neću pasti - zaključila je Indi za Kurir.

Edita je za Pink poručila da neće ništa loše da priča o sestri.

Otvorila dušu

1/5 Vidi galeriju Pevačice su na ratnoj nozi Foto: Marko Karović, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Tamara Trajković



- Prolazim kroz najlepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Vidite da ja sve delim na mrežama. U jednom sam osetljivom i specifičnom životnom periodu. Svako od nas radi najbolje što može, ne treba nikome ništa zamerati. Svako radi u trenutku onako kako ume i zna. Ne nameravam o porodici da pričam loše. Jedini način da živiš mirno je da gledaš svoja posla, ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, tako ni svojoj sestri. Ja je volim najviše na svetu, ona je moja. To što smo različite, to je nešto drugo, ja na svoju porodicu nikad neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Meni je žao što ona na taj način to radi. Želim joj sve najlepše na svetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj - rekla je Edita.

Makljaža na ulici

Podsetimo, odnos između sestara Aradinović godinama je žiži javnosti jer se one često svađaju i mire javno, o čemu otvoreno govore. Više puta su pričale o tome da nisu bliske i da skoro uopšte ne kontaktiraju, a kao razlog za to navodile su da je kriva velika razlika u godinama između njih. Javnost je bila šokirana kad je na mrežama pre nekoliko godina osvanuo snimak tuče između Indi i Edite ispred zgrade u kojoj je mlađa Aradinovićeva živela.