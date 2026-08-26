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Odmor bivšeg košarkaša Nikole Pekovića u Turskoj, gde je nedavno otputovao s drugom suprugom, po svemu sudeći nije protekao onako kako su planirali. Iako su želeli da nekoliko dana provedu daleko od očiju javnosti, fotografije sa aerodroma, gde su uslikani pred poletanje, izazvale su nezadovoljstvo.

Interesantni za javnost

Prema saznanjima Kurira, Pekovićevoj supruzi posebno je zasmetalo što je uslikana prilikom polaska na let. Nije očekivala da će se njihov odlazak na odmor naći u fokusu javnosti, zbog čega je od muža insistirala na dodatnim merama opreza.

Oni su tada na aerodrom došli sa čak tri vozila. U prvom vozilu nalazila se njegova supruga, koja je, nakon što su stigli na aerodrom, izašla iz automobila i bez mnogo zadržavanja krenula ka terminalu. Sređena i doterana, delovala je raspoloženo i spremno za putovanje, a pažnju je privukla činjenica da je sve vreme bila okružena ljudima zaduženim za njihovu bezbednost. Peković je, s druge strane, stigao u blindiranom vozilu. Pre nego što je Peković napustio četvorotočkaš, pripadnici njegovog obezbeđenja najpre su proverili situaciju oko automobila i uverili se da je bezbedno da izađe.

Gleda da nađe rešenje

1/5 Vidi galeriju Sportista je na mukama Foto: Kurir, Screenshot YT, Sasa Pavlic (kOky)/news1, Kurir

Muke sa ženama

Tek kad su procenili da nema razloga za zabrinutost, Peković je otvorio vrata vozila i izašao. Uzeo je svoje kofere, a zatim se uputio ka terminalu, gde ga je čekala supruga. Međutim, na odmoru im je ova situacija zadala muke.

- Bila je veoma nezadovoljna kad je videla da su fotografije sa aerodroma dospele u javnost. Ona je bila u opuštenom izdanju i nije se spremala za fotografe - tvrdi izvor upoznat sa situacijom.

Upravo zbog toga supruga bivšeg NBA asa je zatražila pojačano obezbeđenje i strožu kontrolu prilikom budućih putovanja i pojavljivanja na javnim mestima.

- Traži od muža da se vodi mnogo više računa o svakom njihovom kretanju. Plan je da ubuduće izbegavaju zajednička pojavljivanja na mestima gde mogu lako da budu fotografisani, pa čak i da ne dolaze u isto vreme na određene lokacije - navodi sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt Pekovićem u više navrata, ali njegov broj telefona poznat redakciji nije dostupan.