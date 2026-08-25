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PevačAcko Nezirović godinama je prisutan na muzičkoj sceni, ali svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Iako se o njegovoj karijeri često govori, malo je poznato da se pevač ženio dva puta, dok je detalje svojih ljubavi uvek čuvao za sebe.

Dugogodišnje veze

-Sve su moje veze dugo trajale i sve su bile sa mnogo ljubavi. Tip sam osobe koja kada voli mnogo, a znam da volim mnogo, onda tražim da mi se mnogo i uzvrati. Ja kidam da to traje što duže, ali kada vidiš da to ne može onda to pukne – ispričao je Acko.

Acko nikada nije bio neko ko je svoje emotivne odnose javno eksponirao, ali je jednom prilikom otvoreno govorio o tome kakav je kada se zaljubi i koliko mu je važno da odnos sa partnerkom bude ispunjen ljubavlju i međusobnim razumevanjem.

Foto: Printscreen

Jednom prilikom voditelj Zoran Pejić Peja javno je upitao Acka da li je tačno da je svoju prethodnu suprugu morao da oženi zbog ultimatuma, odnosno da je brak bio jedini način da ode u Ameriku.

Pevač tada nije skrivao detalje i otvoreno je odgovorio na pitanje, uz dozu humora na račun tog braka.

Ljubav s Marinom Živković

-Morao sam da je venčam, ali brzo smo se i razveli. Sve što je brzo, to je i kuso – iskren je bio Acko, koji je devedesetih godina bio u vezi s pevačicom Marinom Živković.

-To je bilo devedesetih godina. Maki je dobar lik, super žena, prava lavica. Mi smo više i bili prijatelji nego sve ostalo. Ona je i dobro pevala, žena mangup, odrasla je na Dorćolu i imala je sve te manire – rekao je Acko ranije za Blic i otkrio da li je i danas u kontaktu sa njom:

Foto: printscreen YT

- Skoro sam joj napisao jednu poruku da je pitam kako je, a ona mi je dogovorila "Što me budiš?". Ponekad je čujemo, ona je negde van Beograda, kupila je kuću, živi u prirodi. Imala je jednu kuću pre ove, gde sam išao, pa je prodala i kupila ovu gde živi.

Kurir/Grandonline