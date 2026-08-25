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Marija Mikić progovorila je o privatnom životu nakon turbulentnog perioda koji je ostavila iza sebe.

Ružne stvari ostavila u prošlosti

Nakon što je iza sebe imala jako tešku godinu, ovo leto donelo joj je povratak na javnu scenu, punom parom:

- Pa da. Mislim, dobro, prošlo je, hajde da se ne vraćamo na ružne stvari. Jeste, prošlo leto je bilo jako teško, donelo mi je puno ružnih iznenađenja i što se tiče zdravlja i svega. Ove godine stvarno, da kucnemo u drvo, sve je kako treba. Nastupi su posećeni, ljudi pevaju uglas.

Ono što sam ja uradila jeste da sam malo promenila repertoar. Ubacila sam neke stare morske pesme koje se generalno nisu dugo pevale i ljudi su bili oduševljeni, kao da je publika bila željna toga. Tako da, sada na svakom nastupu uživam kao da je to sve nešto novo za mene. Nije onako kao kad radiš klubove i mesta gde pesma mora odmah „u glavu“, što se žargonski kaže - to vremenom postane šablon. A ovo na moru je onako baš za dušu, ne doživljavam ga uopšte kao posao, već nam je pravo uživanje. Na moru je totalno druga priča.

Sa decom se na mesec i po preselila na more:

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Pritnsceen/Instagram

- Pa za sada jeste, pravo da ti kažem, jeste. Tu si, na moru si. Onda odeš, odradiš šta treba dok deca spavaju. Vratiš se kući, oni i dalje spavaju i ne znaju ni da si bila odsutna, a ti zaradiš sebi za život. Sve ti je lepo. Preselili smo se na jedno mesec i po dana i hvala dragom Bogu na zdravlju i na svemu što možemo tako. Baš sam zahvalna na svemu ove godine.

Porodica kao podrška

Pevačica se osvrnula i na sve izazove, koje joj je prošla godina donela, te otkrila kako je prebrodila tešku situaciju:

- Vratiću se na to da je porodica stub svega. Moja porodica je moja baza. I kada osnuješ svoju porodicu, primarna porodica i dalje mora da bude na tom istom, svetom mestu. Duboko verujem i sigurna sam da niko ne može da ti misli bolje od tvoje porodice. Zauvek sam im zahvalna do neba za sve, a i izvinjavam im se ovim putem za sve brige koje sam im priredila. Naravno, imala sam i stručnu pomoć. Mnogo prelomnih, velikih i bolnih situacija mi se desilo u životu.

Zato želim javno da apelujem, i nikada me nije sramota da to kažem, da potražiti stručnu psihoterapijsku pomoć nije sramota. Uvek je pravo vreme. Bilo da mislite da je vaš problem previše mali, ili da je već prekasno, uvek je pravi trenutak da razgovarate sa stručnjakom. Ti razgovori su mi neizmerno pomogli, jer u teškim trenucima mi ne možemo sami da izađemo iz sopstvene kože i realno sagledamo situaciju dok nam neko sa strane ne pomogne. Zato to toplo preporučujem svima, mada je i podrška porodice nešto neprocenjivo.

"Videli su moje suze"

Porodica je uz pevačicu bila u najtežim trenucima, podržavala je i brisala joj suze:

- Naravno, pa ko drugi nego oni. Ali u jednom trenutku sam isplakala sve suze koje sam imala. Više suza nema. Naučiš da iz svega izađeš jači, prihvatiš život onakvim kakav jeste i počneš duboko da ceniš sve lepe stvari.

Veoma je važno biti zahvalan. Život nam je zaista pružio mnogo toga lepog, a mi često dozvoljavamo nebitnim sitnicama da nam kvare sreću, što je veoma nezahvalno prema Bogu. Ako idete u crkvu ili čitate o duhovnosti, shvatićete da je najvažnije biti srećan i zadovoljan onim što već imaš.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: ATAIMAGES, Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen

Nova ljubav

U ljubav se nije razočarala, a otkrila je i da li je srećna u novoj vezi:

- Nisam, naravno. Onaj gore ima svoje planove za sve nas. Sve se desilo potpuno spontano, onako kako je trebalo. Ja sam i po tom pitanju mirna, srećna, ništa ne forsiram i ni za čim ne čeznem grčevito. Sve je tačno na svom mestu. Šta god nam Bog donese u budućnosti, ja se nadam da će biti najlepše. Zaista se osećam sjajno.

"Ponovo bih rekla "da""

Marija ne krije da bi se ponovo udala, ali da joj to više nije od presudnog značaja:

- Bih, naravno, ali mi to više nije presudno. Zaista mi je najbitnije da imam partnera koji me istinski čuje, razume, koji me podržava i koji je pravi muškarac uz mene. Da li postoji papir ili ne, to mi je potpuno nebitno. Iz ovog ugla mogu sa sigurnošću da kažem da papir nije nikakav dokaz ljubavi.

Emotivnog partnera ne krije od javnosti:

- Pa ja ga uopšte ne krijem! Mi najnormalnije živimo u Beogradu, izlazimo zajedno, idemo svuda. Ne krijem ga, samo se on prosto ne pojavljuje sa mnom u medijima jer nema potrebe za tim. Ja imam svoj posao, on ima svoj, i nema razloga da se eksponira. Ne krijemo se uopšte.

"Za sada je ovako prelepo"

Ipak, pevačica otkriva da još nije došao trenutak za zajednički život:

- Ne, ne živimo zajedno. Ipak imam dvoje dece i smatram da je za svaku novu situaciju i promenu u životu potreban određen period adaptacije. Tako je i sa ovim. Nama je za sada ovako prelepo - kaže i da su deca upoznala njenog izabranika:

- Jesu... Jesu, nisu. Pustite neka sve ide svojim prirodnim tokom. To je to.

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić o odnosu sa koleginicama Foto: Printscreen, Kurir Televizija

Marija je istakla i koliko se promenila u poslednjih godinu dana:

- Ponekad ne mogu da prepoznam samu sebe. Za neke stvari sam postala mnogo stroža, za neke druge blaža, ali generalno doživljavam život iz potpuno druge perspektive. Postavila sam jasne prioritete i to je predivno. Veruj mi, sve u životu može da se reši osim bolesti i smrti. Sve ostalo je usputno. Kako se pojavi preko noći, tako preko noći može i da nestane i da se reši. Osim bolesti i smrti, sve je rešivo.