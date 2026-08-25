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PevačRedžep Lepi Redžepović našao se u centru pažnje nakon što se na jednom Instagram profilu koji se bavi javnim ličnostima pojavio snimak njegove neprijatne situacije na ulicama Sarajeva.

Naime, pevaču je prišao muškarac koji je želeo da se fotografiše s njim, ali susret nije prošao onako kako je verovatno očekivao.

Sve se dogodilo tokom Redžepovićevog prolaska ulicom, a trenutak njihovog susreta zabeležen je kamerom. Između dvojice muškaraca došlo je do kontakta, nakon čega je osoba koja je prišla pevaču otišla.

Redžepović je odlučio da javno objasni zbog čega je došlo do neprijatnosti. Pevač tvrdi da je čitava situacija počela njegovim odbijanjem da se fotografiše, što, kako kaže, nije ništa neuobičajeno jer već dugo ne pravi fotografije sa ljudima koji mu prilaze na ulici.

- Da li će vam inteligentan čovek/žena ikada dobaciti nešto? Ne, neće. Zato imamo one druge koji svojim ponašanjem/dobacivanjem žele da privuku pažnju jer oni ne znaju drugačije. Objašnjenje: Ja se odavno ne slikam i ko god me pita da se slikamo, moj odgovor je: "Drugi put, žurim sad". I ovde se dešava to da ja prolazim, a on mi kaže: "Hajde da se slikamo", a ja mu u prolazu odgovorim: "Drugi put batice, žurim". Kad on stade i kaže mi: "P*** ti materina, što nećeš da se slikaš?" - započeo je Lepi.

Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, nakon uvrede situacija je postala znatno neprijatnija. Redžepović je opisao da se muškarac okrenuo i krenuo prema njemu, dok je on odlučio da ostane smiren i sačeka da vidi kako će se situacija dalje razvijati.

- Ja stanem i okrenem se prema njemu, on se ono kabadahijski raširi i, pošto smo se već bili mimoišli jedno tri metra, on krene ka meni onako raširen, mislio je da me uplaši. Ja sam stajao, a kad mi se već približio, rekao sam mu: "Batice, ja se odavno ne slikam ni sa kim". On je bio zbunjen mojom mirnom reakcijom jer je mislio da će me svojoj galamom i bahatošću uplašiti. U tom momentu nije znao šta da mi odgovori. Nešto je promrmljao i odgurnuo me. Ja sam mu istog momenta rekao: "Gurni me još jednom i zažalićeš". I tog momenta se okrenuo i otišao. Hvala Bogu sve se lepo završilo - napisao je Lepi na Instagramu.

Pevač je tako dao svoju verziju događaja. Iako je susret u jednom trenutku zapretio da preraste u ozbiljniji konflikt, prema njegovim rečima, sve se ipak završilo bez težih posledica.

Foto: Printscreen/Youtube

Redžepović je svojim obraćanjem praktično stavio tačku na priču koja je počela jednim, kako je prvobitno delovalo, sasvim uobičajenim zahtevom za fotografiju, a završila se neprijatnim sukobom na ulici.

Podsetimo, pevač iz Novog Pazara Redžep Redžepović, poznatiji kao Lepi nedavno je otvorio dušu o svom životu i iznenadio detaljima.