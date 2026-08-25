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Maja Marijana nedavno je govorila o bivšem partneru i agoniji koju je preživljavala u odnosu.

Pevačica je otkrila nepoznate detalje iz bračnog perioda sa drugim suprugom od koga je trpela nasilje.

"Išla sam kod terapeuta"

- Išla sam kod terapeuta da bih shvatila sebe i zašto sam ja to sve uopšte trpela. Koji god da je vid zavisnosti kod partnera u pitanju, ljudi su nasilni i svoju nesigurnost na taj način pokušavaju da nadoknade. Iskaljuju se na ženama, još ako supruga nema finansijsku sigurnost... - govorila je pevačica za Blic i dodala:

Maja Marijana za Kurir o novom biznisu koji je pokrenula Foto: Print Screen

- To je bio čovek koga sam ja najviše na svetu volela. Bilo je mnogo divnih dana zaista, ja sam bila najzaljubljenija žena na svetu. Nije me sramota to da kažem. Milion puta sam se pitala zbog čega je sve tako ispalo. Nije bilo dobro ni što smo povezli polovn i privatno. Kada su počeli problemi, znala je samo jedna osoba. Krila sam, pravila sam se blesava. Sećam se, bila sam na svim naslovnim stranama, a nisam ja to iznela u javnost. Bila sam prinuđena da odem kod drugarice sa detetom od 11 godina, jer inspektor rekao da ne mogu da me prime i da dođem sutra.

1/5 Vidi galeriju Početak godine za pevačicu Maju Marijanu bio je izuzetno težak. Nju je, naime, po povratku sa američke turneje dotukla vest o gubitku oca, a sada je progovorila o tome. Foto: Printscreen HypeTV

"Ponižavao me je i vređao"

Maja Marijana je priznala da je nakon prijave policije fizičko nasilje prestalo, ali verbalno nije.

- Nakon svega toga, nikada više se nije desilo fizičko nasilje. Ali, ljutio se ili ne, verbalno je bio katastrofa. U svakom trenutku se trudio da me ponizi i omalovažava. Razne uvrede, onako ako muškarac ženu može da vređa. Tada sam shvatila da što više budem prelazila preko toga, otići ću, kao što i jesam. Kada sam otišla dve godine me je pratio... Mi smo radili zajedno i pretpostvaljam da nije hteo da ostane bez posla. U jednom trenutku se sve smirilo. Svima žekim da kažem, na prvu uvredu, psovku žene treba da odu - pričala je Maja.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova