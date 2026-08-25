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Dve večeri. Dve Beogradske arene. Hiljade ljudi i hitovi koje već decenijama peva čitav region. Aca Lukas 3. i 4. novembra 2026. godine izlazi na najveću beogradsku scenu, a sve je spremno za dva koncertna spektakla koji bi mogli da postanu kruna njegove velike koncertne godine nakon što je rasprodao prvi koncert zakazan za 4. novembar Lukas je odlučio sa svojom publikom da se druži i 3.novembra, a za taj koncert su karte već u prodaji. .

Posle leta tokom kojeg je iz grada u grad potvrđivao ogromnu koncertnu moć, Lukas ne usporava. Naprotiv – lestvica se podiže još više.

Beograd će početkom novembra dve večeri zaredom biti epicentar muzičkog spektakla, emocije i energije kakvu publika već decenijama vezuje za jedno ime – Aca Lukas.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas opleo u svom stilu Foto: Damir Dervišagić, Kurir

DVE BEOGRADSKE ARENE ZA KRALJA DOBROG PROVODA

Datumi koje će Lukasova publika posebno zaokružiti u kalendaru su 3. i 4. novembar 2026.

Dva velika koncerta biće prilika da se na jednom mestu spoje sve ono na čemu je Lukas izgradio jednu od najprepoznatljivijih karijera na ovim prostorima – vanvremenski hitovi, neponovljiva energija, emocija i publika koja njegove pesme ne sluša, već ih živi.

Dovoljni su prvi taktovi pesama poput „Lične karte“, „Kafane na Balkanu“, „Pesme od bola“, „Istina je da te lažem“, „Nešto protiv bolova“, „Bele ruže“ i brojnih drugih hitova da hiljade glasova preuzmu pesmu.

To je koncertna moć koja se ne stvara preko noći. Ona se gradi decenijama.

Muzička scena menjala se mnogo puta tokom Lukasove karijere. Dolazili su novi trendovi, novi izvođači i nove generacije publike, ali njegove najveće pesme ostale su tamo gde su oduvek bile – među publikom.

I upravo je to možda najveći dokaz veličine jedne karijere.

Lukas danas pred sobom ima nekoliko generacija koje iste refrene pevaju uglas. Neki su uz njegove pesme odrastali, drugi ih tek otkrivaju, ali kada koncert počne, razlike nestaju.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ima buran život Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Ostaju muzika i emocija.

Zbog toga njegovi najveći hitovi odavno nisu samo deo diskografije jednog izvođača. Postali su soundtrack ljubavi, raskida, kafanskih noći, slavlja i trenutaka koje ljudi pamte čitavog života.

A upravo takav repertoar stiže pred publiku u Beogradskoj areni – i to dve večeri zaredom.

MESECIMA SE SPREMA SPEKTAKL

Za novembarske koncerte ništa se ne prepušta slučaju.

Mesecima se pripremaju posebna vizuelna i grafička rešenja, specijalni efekti i potpuno novi nivo produkcije, kako bi publika dobila mnogo više od klasičnog koncerta.

Cilj je da se Lukasova muzika spoji sa velikim vizuelnim spektaklom i da Arena 3. i 4. novembra dobije produkciju dostojnu događaja ovakvih razmera.

Velika scena, moćan zvuk, savremeni audio-vizuelni efekti i repertoar koji može satima da drži publiku na nogama trebalo bi da ove dve večeri pretvore u potpuno koncertno iskustvo.

SPEKTAKULARNO LETO BILO JE NAJBOLJA UVERTIRA

Da publika i dalje ima ogromnu želju da sluša Lukasa uživo, pokazala je i njegova velika letnja turneja.

Čak 45 nastupa tokom jula i avgusta, koncerti i klubovi širom regiona, ogromno interesovanje i euforija gde god se pojavio obeležili su sezonu iza njega.

Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija – menjale su se države, gradovi i bine, ali prizor pred Lukasom bio je isti: publika na nogama i horsko pevanje od prvog do poslednjeg hita.

Za mnoge izvođače takvo leto predstavljalo bi vrhunac godine. Za Lukasa je bilo – zagrevanje.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas u problemu zbog drugih Foto: ATA images, Privatna arhiva, Nemanja Nikolić

BEOGRAD ĆE DVE NOĆI PEVATI KAO JEDAN GLAS

Sve ono što je obeležilo veliku letnju turneju sada se seli na najveću scenu.

3. i 4. novembra Beogradska arena postaće Lukasov muzički dom, a dve uzastopne večeri biće prilika da publika još jednom vidi zbog čega njegovo ime decenijama predstavlja sinonim za koncert na kojem se ne sedi.

Broj nastupa može da pokaže koliko je tražen. Pune dvorane mogu da pokažu njegovu koncertnu snagu. Decenije na vrhu mogu da potvrde trajanje.

Ali postoji nešto što statistika nikada neće moći da izmeri – trenutak kada se ugase svetla, začuju prvi taktovi, a hiljade ljudi u Areni u istom trenutku zapevaju. Upravo zbog takvih trenutaka Aca Lukas traje. Upravo zbog njih njegove pesme ne stare.

I upravo zbog njih 3. i 4. novembar neće biti samo dva koncerta u Beogradu – biće dve velike noći jednog izvođača i publike koja već decenijama piše istu muzičku priču.

Dve Arene. Dve noći. Hiljade glasova. Jedan Aca Lukas. Beograd je spreman za kralja dobrog provoda!

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