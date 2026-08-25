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Pevačica Vesna Đogani uvek je otvoreno pričala o detaljima iz svog života, pa se tako jednom prilikom dotakla bolne teme - kada je izgubila bebu.

Naime, Vesna je tada priznala da je nakon spontanog pobačaja pala u depresiju, zbog čega je završila na lekovima.

- Bila sam u velikoj depresiji posle gubitka bebe. Pila sam šaku lekova i nisam bila u stanju ništa da radim. Imala sam čak i tefter u koji sam zapisivala kad koju terapiju uzimam. Dok sam ležala u bolnici, gledala sam i starije i mlađe žene koje se bore s raznim problemima. Pomislila sam koliko se mi, žene, u životu mučimo s raznim ginekološkim nedaćama, ali šta je, tu je - iskreno je ispričala Vesna, a onda se osvrnula na svoj prvi porođaj:

1/5 Vidi galeriju Đole i Vesna Đogani Foto: Dušan Petrović

- Taman kad nas je krenulo u poslu, ja sam zatrudnela. Đole je jedno vreme pričao: "Jao, pa gde baš sad!" Posle porođaja sam se promenila, ali sam dobila nove strahove. Prvih šest meseci bila sam u postporođajnoj depresiji. Epidural sam baš teško podnela, bila sam sva šlogirana i nisam tokom vožnje smela da gledam ni levo ni desno. Samo pravo. Bila sam mnogo nesrećna, a bebu sam toliko želela da je to bilo ludilo. Dojim dete, a suze same idu niz lice.

"Ugojila sam se 30 kg tokom trudnoće"

Tokom trudnoće se ugojila, pa se kako kaže zbog viška kilograma krila od ljudi na svakom koraku.

- Ugojila sam se 30 kilograma tokom trudnoće. Kad sam izašla, trebalo je da se vratim među devojke koji su 10 godina mlađe od mene i koje su mršave. Iz porodilišta sam izašla kroz podrume da me niko ne bi video. Baš mi je sve to bilo stresno, a u drugoj trudnoći sam se ugojila upola manje. Između sam imala taj pobačaj. Sad, kad se setim kroz šta sam sve prošla, nije mi dobro, ali me je donekle i ojačalo - ispričala je tada za "Republiku".

1/7 Vidi galeriju Vesna Đogani izazvala ponovo haos Foto: Jakov Milošević

Đole je takođe svojevremeno pričao o ovoj temi i istakao da je veoma bio zabrinut za suprugu.

- Sve je bilo okej dok se jednog dana nije požalila da se ne oseća dobro. Imala je intiman problem , pojavile su joj se neke bakterije i sukrvica, a doktorka koja je njen privatni ginekolog više ju je predostrožnosti radi poslala u bolnicu na ispitivanje. Veoma sam se zabrinuo kada sam čuo da će morati da ostane u bolnici, da leži i miruje, ali sam se svim srcem nadao da će sve biti u redu - rekao je Đole.